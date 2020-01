Betonowe zapory przed parkiem Cichociemnych. ''Wszystkim doskwierają korki, ale to nie powód, by wjeżdżać do parku samochodem!''

Przed wjazdem do parku Cichociemnych pojawiły się betonowe zapory. Mają one powstrzymać kierowców, którzy wjeżdżali na ten teren samochodami, by ominąć korki na ulicy Stryjeńskich. Szczegóły w artykule poniżej.

Koniec z rozjeżdżaniem parku Cichociemnych Pomimo że park Cichociemnych jest przeznaczony wyłącznie dla spacerowiczów, porozjeżdżane przez samochody ścieżki były tam codziennym widokiem. Działo się tak, ponieważ kierowcy, aby nie stać w korku na ulicy Stryjeńskich, urządzili sobie tamtędy skrót. Wygląda jednak na to, że problem z rozjeżdżaniem ursynowskiego parku został rozwiązany. Na ulicy Żołny, przed wjazdem na teren parku, postawiono bowiem betonowe zapory i znaki informujące o braku możliwości przejazdu. - Rozumiem, że wszystkim nam, mieszkającym na południe od budowy tunelu POW, doskwierają korki, ale to nie jest powód, aby wjeżdżać do parku samochodem! - irytuje się burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.



Park Cichociemnych w nowej odsłonie Betonowe zapory są tymczasowym rozwiązaniem. Niedługo mają rozpocząć się prace rewitalizacyjne parku przy Górce Kazurce, co ostatecznie powinno rozwiązać problem spacerowiczów z uciążliwymi kierowcami samochodów. Na terenie graniczącym z Lasem Kabackim mają powstać m.in. nadwodne mostki, place zabaw z ławeczkami oraz pawilon, w którym znajdzie się punkt gastronomiczny, wypożyczalnia sprzętu sportowego i toalety.