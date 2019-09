"Betonują park szczęśliwicki". Na terenie parku powstanie nowy parking. Lokalni radni protestują

Miasto buduje "tajny" parking. Mieszkańcy protestują

Lokalne stowarzyszenie mieszkańców Ochocianie Sąsiedzi, w którego szeregach znajdziemy także warszawskich radnych, otwarcie krytykuje jeden z etapów modernizacji ośrodka sportowego w Parku Szczęśliwickim. Chodzi o budowę nowych miejsc parkingowych na terenie parku. Mieszkańcy zarzucają władzom miasta, że ani w opisie inwestycji, ani w wizualizacjach nie poinformowano o redukcji zielonej powierzchni parku na rzecz miejsc postojowych dla samochodów.

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, potencjalni goście parku mają wystarczająco dużo alternatyw na dotarcie do tamtejszych obiektów sportowych. - Mieszkańcy przychodzą pieszo i dojeżdżają rowerami. Goście z dalszych rejonów mają do dyspozycji co najmniej 5 linii autobusowych oraz kilkadziesiąt miejsc postojowych przy ulicy Drawskiej - argumentują aktywiści.

Ochocianie wyprzedzają ewentualne kontrargumenty wskazujące, że nie ma sensu robić afery o tak niewielki obszar. Stowarzyszenie wskazuje bowiem, że to nie pierwszy przykład niszczenia zieleni w tej okolicy.