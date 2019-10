Bezdomni dla Bezimiennych. Po raz siódmy posprzątają anonimowe groby

Bezdomni dla Bezimiennych

26 października osoby bezdomne po raz siódmy wyruszą na cmentarz Południowy w Antoninowie k. Warszawy, by zadbać o groby tych, o których nie zadbał do tej pory nikt: anonimowych zmarłych, których mogiły nierzadko pokrywa już mech i warstwa roślin.

Plan jest ambitny. - Uporządkujemy ok. 200 grobów, wymienimy ok. 100 drewnianych krzyży i posadzimy ok. 200 chryzantem oraz zapalimy 200 zniczy. Razem z grupą ok. 25 osób bezdomnych i kilkoma wolontariuszami spędzimy na cmentarzu kilka godzin (od ok. 9.30 do 17.00) i razem wrócimy do Domu bł. Aniceta Jałmużnika, aby zjeść wspólny posiłek - deklarują organizatorzy akcji.

Nie bez przyczyny to właśnie osoby bezdomne biorą udział w akcji. Często to właśnie one chowane są w bezimiennych grobach. W takich mogiłach chowa się także niezidentyfikowane ofiary wojen, samotnych, chorych, uzależnionych, których tożsamości często nie daje się ustalić.