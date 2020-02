Bezpieczeństwo w standardzie

Z każdym rokiem coraz większe znaczenie ma skuteczna ochrona przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami czyhającymi w sieci. Niestety skala cyberprzestępczości nieustannie rośnie i jest coraz bardziej wyrafinowana. Wprawdzie na ataki hakerów najbardziej narażone są zwykle duże przedsiębiorstwa, ale również małe i średnie firmy nie mogą się dziś czuć bezpiecznie. Komputery Lenovo serii biznesowej oferują najwyższą klasę zabezpieczeń w oparciu o tzw. ThinkShield, to jest zbiór wszystkich możliwych do wykorzystania we współczesnej firmie zabezpieczeń. ThinkShield kategoryzuje 4 główne obszary w obrębie których osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w firmie może dokonać świadomego wyboru zabezpieczeń korelujących z polityką bezpieczeństwa organizacji. Przykładowe rodzaje zabezpieczeń, będące jednocześnie najczęściej implementowanymi to:

Device – Kensigton Lock, Smart USB Protection, TPM2.0

Online – Lenovo Wi-Fi Security

Identity – Match on Chip Fingerprint, Windows Hello, FIDO

Data – BitLocker, HDD/SSD Password, Password and Encryption

Dzięki wielowymiarowej ochronie użytkownik nie musi się martwić kwestiami związanymi z bezpieczeństwem czy to samego sprzętu, czy to danych przechowywanych w komputerze lub przesyłanych na zewnątrz.

Ochrona od momentu uruchomienia

Bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie IT porządkuję ThinkShield zapewniając wielopoziomową ochronę. I tak pierwsza linia ochrony działa już w momencie uruchomienia maszyny, gdzie użytkownik ma możliwość niskopoziomowej autentykacji z wykorzystaniem standardowych haseł lub biometrii już na etapie BIOS. Następnie w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego wachlarz zabezpieczeń wzrasta, dostarczając takie możliwości jak logowanie z wykorzystaniem twarzy za pośrednictwem kamery IR, autentykację najnowszej generacji czytnikiem linii papilarnych (Match on Chip), wykorzystanie pinu lub innych wyrafinowanych technik z kreśleniem znaku graficznego włącznie.

ThinkShield oprócz dostępu do danych lub systemu operacyjnego zapewnia również ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych komponentów wewnątrz komputera jak np. dysk twardy. Innymi słowy nie jest możliwe skopiowanie dysku bez wiedzy użytkownika. Funkcjonalność tę realizuje czujnik otwarcia obudowy instalowany w notebookach.

W dzisiejszych czasach, gdy użytkownik pracuje w miejscach publicznych, ważne jest, by osoby postronne nie mogły widzieć wyświetlanych treści. Ekrany LCD są coraz lepszej jakości, a jednym z istotnych parametrów matrycy są kąty widzenia – im większe, tym lepiej. Jednak w przypadku pracy tam, gdzie ktoś przypadkiem lub świadomie chce zaglądać w ekran, ta zaleta staje się wadą. Tu znajduje zastosowanie tzw. Privacy Filter – plastikowy filtr nakładany na monitor, który ogranicza kąty widzenia i obraz jest widoczny tylko dla oczu znajdujących się na wprost ekranu. Bardziej innowacyjną formą ochrony wyświetlanych treści jest zastosowanie matrycy z wbudowanym sprzętowym filtrem prywatyzującym włączanym kombinacją klawiszy. Takie rozwiązanie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród firm, które bezpieczeństwo mają w swoim DNA, jak banki, instytucje finansowe, firmy przetwarzające dane wrażliwe oraz wszyscy użytkownicy, którzy oczekują prywatności w miejscach publicznych.

Dodatkowo jeżeli komputer oprócz matrycy wyposażonej w filtr posiada kamerę IR możemy więcej dzięki wykorzystaniu oprogramowania Glance. Umożliwia ono sterowanie kursorem śledząc ruch gałek ocznych, automatyczne blokowanie urządzenia w przypadku odejścia użytkownika od komputera, a w przypadku gdy zostanie wykryty intruz starający się podejrzeć ekran, system dyskretnie powiadomi nas o zaistniałym incydencie.

Legendarnie wytrzymały i niezawodny

Lenovo przykłada też bardzo dużą wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem mechanicznym samego sprzętu oraz odpornością na cały szereg typowych i nietypowych źródeł potencjalnego zagrożenia dla komputera. Mogą nimi być np. duża wilgotność, wstrząs mechaniczny, wysoka lub niska temperatura czy też praca w podwyższonym zapyleniu. Dlatego też komputery z serii Lenovo ThinkPad zaliczyły 22 testy w obrębie 12 norm wojskowych MIL-STD 810G określających mechaniczną wytrzymałość sprzętu, jak i odporność na nieprzyjazne środowisko pracy.

To, z czego słyną komputery przenośne Lenovo ThinkPad, to odporność na uszkodzenia mechaniczne. Jednym z najbardziej spektakularnych testów jest sprawdzanie wytrzymałości komputera na uderzenia czy upadek z wysokości, na każdą z płaszczyzn przy działającym systemie operacyjnym. Jednocześnie dodatkowo w ramach tzw. Torture Tests sprawdzana jest np. odporność klawiatury na zalanie, tudzież trwałość zawiasów w odniesieniu do codziennej intensywnej eksploatacji wyrażonej np. liczbą otwarć i zamknięć pokrywy. Według standardów producenta, zawiasy i obudowa wytrzymują co najmniej 30 tysięcy cykli co odpowiada 20 cyklom otwarcia i zamknięcia codziennie przez 4 lata (wybrane modele – dedykowane do sektora edukacji - mogą poszczycić się wytrzymałością nawet do 50 tysięcy cykli).