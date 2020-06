Bezpieczne przejście dla pieszych i nowe chodniki. Ulica Żytnia przejdzie metamorfozę

Ulica Żytnia w remoncie

Drogowcy przystąpili do realizacji kolejnego projektu z budżetu obywatelskiego. Na Żytniej powstaje nowa zatoka do postoju autokarów. Oprócz tego wyremontowane zostaną chodniki i przejście dla pieszych. - Projekt obejmuje odcinek ul. Żytniej od ul. Wolność do skweru kard. Wyszyńskiego. Mieści się tu m.in. sanktuarium św. Faustyny, będące celem odwiedzin wielu osób spoza Warszawy - informuje ZDM. I dodaje, że powodowało to często problemy z parkowaniem, w tym autokarów, na wąskich i zniszczonych chodnikach. Zmiany w tej okolicy zaproponowane przez mieszkańców zostały wybrane do realizacji w budżecie obywatelskim zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu w tym rejonie Woli.