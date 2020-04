Bezpłatna książka dla dzieci o koronawirusie. Pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania

Książkę „Koronawirus. Książka dla dzieci” wydawnictwa Nosy Crow przetłumaczono już na 47 języków. Jak informuje Portal Samorządowy, nad polską publikacją pracowało wydawnictwo Poradnia K, we współpracy z pediatrami immunologicznymi: dr. hab. med. Wojciechem Feleszką oraz dr. med. Pawłem Grzesiowskim.

Jest to przewodnik dla dzieci i rodziców, który w bardzo przystępny sposób odpowiada na nurtujące pytania. Zawiera odpowiedzi na pytania: "Co to jest koronawirus?", "Jak się można zarazić?", "Co się stanie, jeśli złapiesz koronawirusa?", "Dlaczego część miejsc, do których chodzimy, jest teraz zamknięta?" czy "Co mogę zrobić, żeby pomóc?".

Specjaliści zaznaczają, że zrozumienie przez dzieci sytuacji jest bardzo ważne. Pozwoli im na poczucie bycia częścią tego, co się dzieje.

Portal Samorządowy cytuje dr. Grzesiowskiego, prezesa Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń: „Późną jesienią 2019 r. pojawił się na ziemi nowy pasożyt, niewidoczny gołym okiem, tak mały, że jego 1000 cząstek zmieściłoby się na ziarnku piasku. A mimo tego, że jest tak mały, okazał się potężny, spowodował zagrożenie dla ludzi we wszystkich krajach świata".