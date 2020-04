BGK wspiera służbę zdrowia

Gwarancje kredytowe i pożyczki płynnościowe, które przygotował Bank Gospodarstwa Krajowego, to bardzo istotna cześć wsparcia dla polskich przedsiębiorców w czasie wstrzymania aktywności gospodarczej. Tak samo jak miejsca pracy, w obecnej sytuacji, ważne jest solidarne wsparcie dla służby zdrowia.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego przeznaczyła łącznie 1,5 mln zł na wsparcie szpitali w walce z COVID-19. Wsparcie otrzymały już placówki w Elblągu, Siedlcach, Jędrzejowie i Warszawie, a niebawem otrzymają je również szpitale w Poznaniu, Wejherowie, Tomaszowie Lubelskim oraz dwie placówki w Kielcach. Trwają rozmowy ze szpitalem w Krotoszynie. Przy wyborze placówek wymagających wsparcia BGK współpracuje z Ministerstwem Zdrowia.

To jednak nie wszystko. Na prośbę BGK, firma, która na co dzień dostarcza owoce do biur banku, od marca przekazuje je personelowi medycznemu sześciu szpitali w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i dwóm w Warszawie. Do dziś przekazano w ten sposób ponad 2 tony świeżych owoców. Korzyść jest obopólna, ponieważ tym samym firma dostarczająca owoce nie straci swojego zlecenia w okresie kwarantanny.

Personel medyczny każdego dnia z wielkim poświęceniem angażuje się w walkę o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego nasz bank wspiera służbę zdrowia w każdy dostępny nam sposób. Tym drobnym gestem chcemy wyrazić wdzięczność za najważniejszą - w tym trudnym czasie - pracę lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Dzisiaj wszyscy musimy łączyć siły – mówi prezes BGK Beata Daszyńska–Muzyczka.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako polski bank rozwoju, we współpracy z resortami rozwoju i finansów oraz sektorem bankowym przygotował zestaw narzędzi wspierających polskie firmy. Pomogą one zabezpieczyć płynność finansową przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branży. To m.in. korzystniejsze warunki udzielania gwarancji de minimis, utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych, czy system dopłat do oprocentowania kredytów. Pracuje także nad poszerzeniem wsparcia z wykorzystaniem funduszy europejskich.