Biblioteka Uniwersytecka i Hotel Sobieski na liście dóbr kultury współczesnej Warszawy. Obiekty będą chronione

Odświeżona lista dóbr kultury współczesnej Warszawy

Na listę dóbr kultury współczesnej Warszawy mają szansę trafić budynki powstałe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zespół do spraw dóbr kultury współczesnej, powołany w październiku 2019 r. przez prezydenta Warszawy i działający przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, nie tworzy co roku nowej listy od podstaw, ale weryfikuje poprzednią. Może się bowiem okazać, że straciła ona na aktualności. Jeden z budynków mógł zniknął z mapy Warszawy, a inny zostać włączony do gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za dobra kultury współczesnej uznaje się: „_Niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Efektem prac zespołu eksperckiego będzie rekomendacja obiektów do objęcia ochroną planistyczną jako dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym_” - czytamy na stronie miasta.