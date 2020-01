Bieg Chomiczówki 2020. Zdjęcia i relacja z inauguracji sezonu biegowego w Warszawie [FOTORELACJA 2/3]

Bieg Chomiczówki to od lat pierwszy zimowy bieg roku w Warszawie. Jest to także jeden z najstarszych polskich biegów - tegoroczna edycja była już 37. w historii tej imprezy. 15-kilometrowa trasa biegu poprowadziła dwoma pętlami przez ulice Chomiczówki. Imprezie towarzyszyć już tradycyjnie 15. Bieg o Puchar Bielan, w którym do pokonania uczestnicy mieli dystans pięciu kilometrów.