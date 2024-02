Bieg Chomiczówki 2024. Uczestnicy zmierzyli się na dystansie 15 kilometrów. Tak wyglądała ich rywalizacja Redakcja Warszawa

W niedzielę, 11 lutego, na Bielanach odbyło się tradycyjne, zimowe bieganie. Przed południem w rywalizacji na 15 kilometrów wzięli udział uczestnicy 41. Biegu Chomiczówki. Zawody to dla wielu warszawskich - i nie tylko! - biegaczy tradycja, od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie zdjęcia z Biegu Chomiczówki w naszej galerii. Kliknijcie w fotografię, by przejść do albumu.