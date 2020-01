Bieg o Puchar Bielan 2020. Zdjęcia i relacja z zawodów w ramach Bielańskiego biegu Chomiczówki [FOTORELACJA]

Półmaraton Wiązowski 2020. 40. edycja biegu wejdzie w skład Korony Polskich Półmaratonów

Półmaraton Wiązowski to jedna z najstarszych imprez biegowych nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. W tym roku odbędzie się po raz 40. i będzie to edycja wyjątkowa nie tylko z racji jubileuszu - bieg dołączył w 2020 r. do bardzo wąskiego grona zawodów wchodzących w skład ...