Bieg o Puchar Bielan 2024. Tak wyglądały zmagania uczestników na 5-kilometrowej trasie

W niedzielę, 11 lutego, na Bielanach odbyły się dwie imprezy sportowe. Jedna z nich to 17. Bieg o Puchar Bielan. Bieg, który odbywa się na dystansie 5 km, przyciągnął wielu uczestników na linię startu. Nie zniechęciła ich nawet deszczowa pogoda! Zobaczcie zdjęcia z Biegu o Puchar Bielan w naszej galerii. Kliknijcie w fotografię, by przejść do albumu.