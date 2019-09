Bieg Ordona 2019. Brałeś udział w biegu? Szukaj się na fotografiach! [ZDJĘCIA]

Co robić w niedzielę 8 września 2019? Polecamy najciekawsze wydarzenia

Co robić w niedzielę, 8 września 2019? Szukacie pomysłu na to jak ciekawie spędzić koniec tygodnia w Warszawie? Koncert? Piknik? Święto Wisły a może Zlot Buldogów Francuskich? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń, jakie będą odbywać się w Warszawie tego dnia. ...