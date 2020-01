Bieg Policz się z cukrzycą 2020. Zdjęcia z biegu. 5000 uczestników na dzień przed 28. finałem WOŚP [ZDJĘCIA]

Zamek Królewski szuka wolontariuszy. Poznaj nieznane zakamarki słynnej warszawskiej atrakcji

Darmowy wstęp na występy, dostęp do zakamarków zamku, do których turyści na co dzień nie wchodzą - to tylko niektóre benefity wynikające z wolontariatu na Zamku Królewskim w Warszawie. Sprawdź, kto może ubiegać się o taką formę współpracy.Dalsza część tekstu poniżej.