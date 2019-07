Bieg Powstania Warszawskiego 2019. Zdjęcia uczestników biegu na 5 kilometrów [FOTORELACJA]

Bieg Powstania Warszawskiego wchodzi w skład Warszawskiej Triady Biegowej (pozostałe dwa wydarzenia to Bieg Niepodległości i Bieg Konstytucji 3 Maja), ale wśród warszawiaków od lat budzi on największe emocje. Wszystko z powodu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, którą biegacze honorują swoim wysiłkiem. Co roku organizatorzy przygotowują odpowiednią oprawę, każdy z biegaczy nosi na ramieniu biało-czerwoną opaskę powstańczą, a w biegu biorą udział również grupy rekonstrukcyjne.