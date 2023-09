Bieg przez most w Warszawie, 2023. Setki zawodników pokonało trasę z Bielan na Białołękę

Bieg przez most, Warszawa, 2023

W niedzielę 10 września br. roku odbył się ponownie Bieg przez most. Popularne wydarzenie łączy dwie przeciwległe dzielnice Bielany i Białołękę. Zawodnicy zmagali się z trasą o długości 10 km, która rozpoczynała się przy Galerii Młociny, następnie przebiegała przez Most Północny, by dotrzeć na Białołękę. Tam uczestnicy zawracali i drugą "nitką" mostu wracali na Bielany.

Impreza rozpoczęła się o godz. 11.00.

Byliśmy tam także my, zobaczcie w naszej galerii zdjęcia ze zmagań biegaczy.