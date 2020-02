Bieg SGH 2020. W kwietniu odbędzie się największy bieg w Polsce organizowany przez studentów

Bieg SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej to inicjatywa Samorządu Studentów SGH. Projekt wyróżnia się nie tylko charytatywną formą, ale również niesamowitą atmosferą towarzyszącą przygotowywaniom jednego z największych studenckich biegów ulicznych w Polsce. W tym roku bieg odbędzie 26 kwietnia. W trakcie wydarzenia uczestnicy mają do pokonania bardzo szybkie, proste i płaskie trasy na 5 lub 10 kilometrów. Z tego względu, co roku do udziału zgłaszają się nie tylko profesjonalni biegacze, ale również amatorzy. Trasy przebiegają przez ulice dzielnicy Mokotów. Nieodłącznym elementem Biegu jest Wioska Biegowa usytuowana w Ogrodach Rektorskich, w której na uczestników czeka wiele atrakcji. Utworzona jest Strefa dla Dzieci, w której animatorzy prowadzą zabawy. Kluczowym punktem wioski jest scena, na której odbywa się uroczyste rozpoczęcie, rozgrzewka przed każdym z biegów, a także wręczenie nagród.