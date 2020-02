Bieg Ursynowa 2020 z oficjalną datą. Tysiące warszawiaków po raz 14. weźmie udział w wielkim biegu

Urząd dzielnicy Ursynów podał datę tegorocznego Biegu Ursynowa. Jedno z większych wydarzeń sportowych w Warszawie odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2020 . Już po raz czternasty biegacze zmierzą się z 5-kilometrową trasą, prowadzącą aleją KEN. Zawody będą Mistrzostwami Polski Mężczyzn w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów, a także Mistrzostwami Polski Masters w biegu ulicznym na tym samym dystansie. - Wierzę, że data 20 czerwca znajdzie się w kalendarzu wielu biegaczy. Serdecznie zapraszam do spotkania na starcie, trasie i mecie. Sam kolejny już raz zamierzam wystartować - mówi Piotr Zalewski, zastępca burmistrza Ursynowa. Niebawem urząd ma podać szczegóły dotyczące zapisów, które jeszcze nie zostały uruchomione.

„Yes, I KEN”

Bieg odbędzie się pod hasłem „Yes, I KEN”. Trasa nadal będzie rozpoczynać się i kończyć przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, a prowadzić przez Al. KEN, czyli główną arterię Ursynowa. Mała liczba zakrętów daje zawodnikom możliwość poprawienia rekordów życiowych, a osobom pragnącym rozpocząć przygodę z bieganiem doskonałą okazję do sprawdzenia swoich możliwości. - Bieg Ursynowa to nie tylko doskonała organizacja, rywalizacja i zmaganie się z własnymi rekordami życiowymi, ale też świetny sposób na radosne i aktywne spędzenie wolnego czasu w świetnej atmosferze. To jest impreza sportowa dla wszystkich, o czym mówi też hasło biegu „Yes, I KEN!” - mówi Piotr Zalewski.