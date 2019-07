Bieg Zdobycia PAST-y 2019, Warszawa. Zdjęcia z najbardziej nietypowego biegu w Warszawie [FOTORELACJA]

Bieg Zdobycia PAST-y 2019, Warszawa. Jak co roku, setki chętnych warszawiaków ruszyło do biegu na 9. piętro budynku stołecznej PAST-y. Bieg to nie tylko zawody sportowe, ale także upamiętnienie walczących w powstaniu warszawskim obrońców budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Zawody są wstępem do odbywającego się tego samego dnia biegu Powstania Warszawskiego. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii zdjęć z biegu zdobycia PAST-y.