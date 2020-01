BiegamDobrze dla Australii. Charytatywny bieg w Łazienkach Królewskich już 9 lutego

Do zbiórki przyłączyła się także Fundacja Maraton Warszawski, która - w ramach akcji #BiegamDobrze - postanowiła zorganizować charytatywny bieg, a do udziału w nim zachęca wszystkich, którzy czują potrzebę, by wesprzeć Australię.

Nieważne, czy jesteś w formie życia, czy będzie to Twój pierwszy bieg. Ważne, żeby nie być obojętnym i szybko zadziałać. Przyłącz się, weź aktywny udział i pomóż, bo dobro powraca - zachęcają organizatorzy.