Biegnij Warszawo 2019: Jedna z największych imprez biegowych stolicy już za nami ZDJĘCIA

Zawodnicy pokonać musieli dystans od Czerniakowskiej, przez Agrykolę, Alejami Ujazdowskimi do Ronda de Gaulle’a, następnie Mostem Poniatowskiego na drugą stronę Wisły. Kolejne kilometry wiodły Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i z powrotem na drugi brzeg stolicy, czyli tuż przy stadionie Legii przez Powiśle.

Całą trasę możecie obejrzeć na poniższej mapie:



Bieg dla każdego

Biegnij Warszawo to ścisła czołówka imprez biegowych w stolicy ze względu na frekwencję: co roku ulicami Śródmieścia biegnie blisko 10 tysięcy uczestników. Liczy się jednak nie tylko to, kto zjawi się na mecie najszybciej. Limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. Pozwoliło to dotrzeć do mety każdemu uczestnikowi, nawet bardzo wolnym tempem. Ideą biegu jest bowiem promocja zdrowego stylu życia, biegania i aktywności fizycznej, a nie tylko czysta rywalizacja.