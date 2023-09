Biegnij Warszawo 2023. Zobacz zdjęcia uczestników

"Biegnij Warszawo" to jeden z największych biegów masowych na dystansie 10 km w Polsce. Trasa prowadzi przez najbardziej znane i rozpoznawalne miejsca w stolicy, co sprawia, że uczestnicy mają okazję zwiedzić Warszawę w zupełnie inny sposób. Najważniejszą zmianą, która uczyniła tę edycję niezwykłą, było zakończenie biegu na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. To pierwszy raz w historii, kiedy uczestnicy "Biegnij Warszawo" mieli okazję przebiec metę na takim prestiżowym obiekcie sportowym. Ukończenie biegu na stadionie wypełnionym widzami i dopingującymi kibicami sprawiło, że uczestnicy poczuli się jak prawdziwi mistrzowie.

Jubileuszowa 15. edycja "Biegnij Warszawo" udowodniła, że to wydarzenie ma ogromne znaczenie nie tylko dla biegaczy, ale także dla miasta. To okazja do wspólnego świętowania, promowania aktywności fizycznej i cieszenia się urokami Warszawy. Niezależnie od wyniku biegu, uczestnicy i kibice mogli poczuć ducha wspólnoty i sportowej pasji. Trzeba przyznać, że "Biegnij Warszawo" to nie tylko bieg, to prawdziwa uczta dla ciała i ducha.