Bilety do kina tańsze nawet o połowę. Cinema City i Helios obniżają ceny wejściówek. Powodem koronawirus?

Zmiany obejmują także program Unlimited - do tej pory karta kosztowała w Warszawie 49 zł miesięcznie (w innych miastach 42 zł). Teraz cena Cinema City Unlimited w stolicy to 38 zł. Obniżka obejmuje zarówno nowych, jak i obecnych posiadaczy karty. Seanse Imax, 4DX czy ScreeX również zostały dostosowane do nowego cennika.

Helios - bilety po 14,90 zł

Na reakcje konkurencji nie trzeba było długo czekać. Już za tydzień we wszystkich kinach Helios standardowe ceny biletów zostaną obniżone do 14,90 zł. Do tej pory w należącej do Agory sieci kin za 14,90 złotych było można oglądać seanse tylko we wtorkowych promocjach "Superwtorek''. Od przyszłego tygodnia nawet w centrum handlowym Blue City, w którym wejściówki były najdroższe w całej Polsce, bilety będą kosztować niecałe 15 zł.