Bilety na koncert za krew lub szpik. Trwa wyjątkowa akcja w Warszawie

Wystartowała kolejna edycja akcji „Śródmieście gra dla życia” . Tym razem będzie wyjątkowa, zarówno ze względu trwającej pandemii koronawirusa, jak i nagród dla osób, które wezmą w niej udział. Na dawców krwi oraz szpiku kostnego czekają wyjątkowe podziękowania - bezpłatne wejściówki na koncert Ralpha Kamińskiego, który zaplanowany jest na 4 grudnia 2020 r. o godz. 20.00 (klub Hybrydy, ul. Złota 9) lub w pierwszym możliwym terminie - jeżeli zakaz organizacji dużych imprez zostanie zniesiony. - Naszym głównym celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które w dobie koronawirusa kurczą się w przyspieszonym tempie, jak też poszerzenie listy osób gotowych do podzielenia się szpikiem kostnym. Te drobne działania nie wymagają wiele, a mogą uratować zdrowie lub życie wielu osób wymagających natychmiastowej pomocy. Liczy się każda kropla krwi i każdy dawca szpiku - mówi burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Jak wziąć udział w akcji?

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy dobrze się nawodnić, zabrać ze sobą dowód osobisty i udać się do mobilnego punktu poboru (specjalny krwiobus) lub siedziby RCKiK przy ul. Nowogrodzkiej 59 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00). Krwiobus będzie czekał na mieszkańców od 15 czerwca br. w najczęściej odwiedzanych miejscach Śródmieścia – na początek na pl. Zamkowym. Każdy, kto w ramach akcji odda swoją krew lub zarejestruje się w bazie dawców szpiku kostnego, otrzyma bezpłatną wejściówkę na koncert finałowy kierowany wyłącznie do uczestników zbiórki.

8000 litrów krwi

Formuła akcji została dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wymogów sanitarnych. Nad bezpieczeństwem dawców nieustannie czuwać będzie personel medyczny. Dotychczasowe edycje zbiórki zaowocowały zgromadzeniem około 8 tys. litrów krwi, z czego w samym 2019 r. 803 litrów. - Na naszej finałowej scenie w poprzednich latach wystąpili m.in.: Kasia Kowalska, Anita Lipnicka i John Porter, zespół Muchy, Czesław Mozil, Maciej Maleńczuk, Renata Przemyk, Fisz Emade, Organek, zespół COMA oraz the Dumplings - przypominają organizatorzy.