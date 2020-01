Bio Family Supermarket w Warszawie. Sieć otwiera swój pierwszy sklep w stolicy

Bio Family Supermarket w Warszawie

Ul. Powsińska 42/44, tuż obok centrum handlowego Sadyba Best Mall. Dobrze zapamiętajcie ten adres. Już 25 stycznia Bio Family Supermarket z żywnością, kosmetykami i środkami czystości w duchu eko, otworzy tam swój pierwszy sklep w Warszawie. Co ważne, zrobimy w nim zakupy całodobowo, przez cały tydzień, nawet w niedziele objęte zakazem handlu. W niehandlowe dni otworzymy bowiem drzwi do lokalu za pomocą aplikacji mobilnej.

Aplikację Bio Family ściągamy za darmo w Google Play Store i Apple App Store. Aby wejść do sklepu musimy jedynie przejść weryfikację danych i zeskanować kod QR w czytniku, który znajduje się obok drzwi. Skanujemy kod również po to, aby wyjść ze sklepu po zakończonych zakupach w kasach samoobsługowych. Zakupy robimy w tradycyjny sposób, poza tym, że w sklepie nie będzie na nas czekał nikt z obsługi klienta. Kiedy już wybierzemy produkt, podchodzimy do przygotowanych stanowisk z kasami samoobsługowymi, skanujemy produkty i płacimy kartą BLIK, Google Pay lub Apple Pay.