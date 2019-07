Bitwa o KDT. Minęła dekada od makabrycznych zdarzeń w Kupieckich Domach Towarowych [ZDJĘCIA]

Bitwa o KDT - głośne zamieszki w centrum stolicy

Do Bitwy o KDT doszło dokładnie 21 lipca 2009 roku. To właśnie na ten dzień zaplanowana była eksmisja komornicza kupców z blaszanej hali handlowej w centrum Warszawy. Przedsiębiorcy czuli się oszukani i nie mieli najmniejszego zamiaru zwalniać atrakcyjnego terenu handlowego. Historia źródła konfliktu sięga roku 2006. Wówczas na marcowej Radzie Miasta urzędnicy zadecydowali o wydzierżawieniu gruntu pod halę kupiecką na całe 30 lat. Jednak kiedy w jesiennych wyborach samorządowych fotel prezydenta Warszawy objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz los kupców stał się niejasny. Prezydent odstąpiła od zawarcia umowy na tak długą dzierżawę.

Odtąd trwały długie rozmowy na temat nowego miejsca, do którego mogliby przenieść się kupcy z KDT. Przedsiębiorstwo istniejące od 1999 roku nie chciało jednak słyszeć o innym rozwiązaniu. Co prawda władze proponowały budowę nowoczesnej powierzchni handlowej, jednak kupcom nie pasowała jednostka, która miała postawić nowy budynek. Urząd chciał, by inwestycją zajęło się Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, spółce zaś marzył się prywatny deweloper. Strony konfliktu nie mogły znaleźć nici porozumienia. W międzyczasie pojawiały się jeszcze koncepcje przeniesienia handlu do Hali Gwardii lub planowanego wówczas centrum Marywilska 44. Finalnie negocjacje spełzły na niczym.