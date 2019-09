Bitwa pod Łomiankami 2019. Rekonstrukcja i ogromny piknik historyczny pod Warszawą w niedzielę [PROGRAM, MAPKI]

Linia dowozowa będzie miała swój początek na przystanku Zachodnia 01 w Dąbrowie. Autobusy wyruszą stamtąd o godz. 13.00, 13.30 i 14.00. Trasa będzie przebiegać ul. Zachodnią, Wiosenną, Kolejową, Wiślaną, Akacjową, Brukową, Warszawską, Armii Poznań aż d przystanku tymczasowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Rolnicza i Paderewskiego.

Linia odwozowa będzie wyjeżdżać z przystanku tymczasowego zlokalizowanego na ul. Armii Poznań przy Kościelnej Drodze. Autobusy wyruszą o godz. 15.30 i 16.00 następującą trasą: Armii Poznań – Warszawska – Brukowa – Akacjowa – Wiślana – przystanek Zachodnia 01.

W związku z zamknięciem ul. Rolniczej na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Ogrodowej, w godzinach ok. 11.00-14.00 linia "BIS" będzie kursować objazdem: ul. Warszawską i Ogrodową do Rolniczej.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Jak dojechać na miejsce?