Biuro wirtualne - jak działa?

Co to jest właściwie biuro wirtualne?

Wirtualne biuro (ang. Virtual Office), inaczej e-biuro to usługa oparta na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu. Wirtualne biura w Warszawie, ale i innych miastach w Polsce powstają na wzór tych, które działają od kilku lat na zachodzie Europy. Ich głównym zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom chcącym wynająć adres na potrzeby rejestracji i prowadzenia własnej działalności. Podanie miejsca wykonywania działalności i przechowywania dokumentów firmy jest bowiem obowiązkowe przy jej rejestracji.

Jak działa biuro wirtualne?

Wirtualne biuro w Warszawie to miejsce, pozwalające na zarejestrowanie firmy bez konieczności wynajmowania przestrzeni biurowej. Podmioty, które zdecydują się skorzystać z usług biura wirtualnego, mogą zarejestrować swoją działalność w dogodnej części miasta, na przykład na Żoliborzu. Jednak wirtualny adres to nie wszystko.

Ważnym elementem oferty biur wirtualnych jest też pełna obsługa recepcyjna i korespondencyjna. W jej zakres wchodzi przekierowanie na adres wirtualny przychodzącej korespondencji – jej odbieranie, powiadamianie o niej, przesyłanie skanów pism czy wysyłanie ich pocztą tradycyjną. Kompleksowa obsługa to gwarancja maksymalnej wygody dla przedsiębiorców korzystających z usług wirtualnego biura.

Jak założyć biuro wirtualne?

Pierwszym krokiem do założenia wirtualnego biura powinno być znalezienie odpowiedniej firmy, świadczącej tego rodzaju usługi. Na wstępie warto przeanalizować własne potrzeby, co pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji. Przy wyborze wirtualnego biura sprawdźmy przede wszystkim:

– dokładny adres firmy – choć większość wirtualnych biur zlokalizowanych jest w centrum Warszawy, upewnijmy się co do tego, jak wybrane przez nas biuro skomunikowane jest z innymi częściami miasta, dworcami kolejowymi i autobusowymi oraz lotniskiem.

– zakres usług – wirtualne biuro zapewnia nie tylko wirtualny adres, ale i usługi, które obejmować mogą takie zadania, jak odbiór i powiadamianie o nadchodzącej korespondencji, skanowanie korespondencji i przekazywanie jej do klienta, odsyłanie korespondencji pocztą raz w miesiącu, skanowanie i wysyłanie e-mailem, przekierowywanie korespondencji na adres wskazany przez klienta, przechowywanie dokumentów, a nawet rejestrację podmiotów gospodarczych.

– godziny pracy – wirtualne biura pracują zwykle w określonych godzinach. Co jednaj w sytuacji, gdy ważne spotkanie z klientem przedłuży się? Nagłe zakończenie spotkania może zostać odebrane jako bardzo nieprofesjonalne. Dlatego szukając biura warto zapytać o możliwość korzystania z niego również poza standardowymi godzinami.

O co jeszcze warto zapytać? Choćby o to, czy biuro posiada prawo własności do oferowanego lokalu, zatrudnia wykwalifikowany personel oraz w jaki sposób przechowywać będzie dokumenty firmy.

Dysponując taką wiedzą możemy zdecydować się na podpisanie umowy z wybranym biurem wirtualnym. Przy wyborze firmy, od której chcemy wynająć wirtualny adres, sprawdźmy, czy działa ona w sposób legalny. A to oznacza, że powinna posiadać zarejestrowaną działalność.

Wśród warszawskich biur wirtualnych warte uwagi są zwłaszcza te o ugruntowanej pozycji, od lat działające na rynku. Ważne są też opinie dotychczasowych klientów, które należy sprawdzić przed zawarciem umowy o wirtualny adres. Rekomendacji dotyczących danego biura możemy szukać w różnych miejscach, w tym na forach i portalach społecznościowych.

Wirtualne biuro - dla kogo?

Kiedy warto zdecydować się na obsługę wirtualnego biura w Warszawie? Usługi typu wirtualne biuro dedykowane są przedsiębiorcom, którym zależy na wygodzie i obniżeniu kosztów prowadzenia firmy. Rozwiązanie to doskonale sprawdzi się przede wszystkim w przypadku tych osób, które nie potrzebują stacjonarnego miejsca pracy, a jedynie adresu do rejestracji działalności. Będzie świetnym wyborem również dla firm, które jedynie sporadycznie spotykają się ze swoimi klientami. Dla nich wszystkich wirtualne biuro może być źródłem sporych oszczędności. Zwłaszcza, że zapewnia ono zarówno prestiżowy adres, jak i profesjonalną pomoc biurową w korzystnej cenie. Głównym klientami wirtualnych biur są:

· start-upy,

· freelancerzy,

· kancelarie podatkowe i prawne,

· sklepy internetowe,

· agencje marketingowe,

· spółki z o.o.,

· fundacje,

· firmy szkoleniowe i rekrutacyjne,

· małe i średnie firmy otwierające oddział w nowym mieście,

· międzynarodowe korporacje.

Zalety wirtualnego biura

Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega zalety współpracy z wirtualnym biurem. Kluczową z nich są oszczędności wynikające z braku konieczności wynajmu powierzchni biurowej i opłacania rachunków za media. Odpadają też wydatki na zakup wyposażenia biura czy koszty zatrudnienia pracowników do jego obsługi. Oprócz pieniędzy, przedsiębiorca zaoszczędza też swój cenny czas.

Wirtualne biuro zwalnia go z konieczności zajmowania się korespondencją – w tym odbierania i nadawania listów czy przesyłek poleconych. Założenie wirtualnego biura w Warszawie jest nie tylko szybkie i proste, ale również przystępne cenowo. Koszt kompleksowej obsługi zaczyna się już od 50 zł/m-c netto. Niewygórowane ceny sprawiają, że wirtualne biura cieszą się coraz większą popularnością wśród podmiotów potrzebujących adresu wirtualnego oraz ceniących kompleksową obsługę recepcyjną i korespondencyjną.

Na koniec, choć nie najmniej ważna, jest też możliwość uzyskania prestiżowego adresu. Przykładowo, decydując się na współpracę z biurem wirtualnym na Żoliborzu w Warszawie, możemy posługiwać się jego adresem, umieszczając go na wizytówce, stronie internetowej czy firmowych dokumentach.

Czy wirtualne biuro jest legalne?

Wiemy już, na czym polega działalność wirtualnego biura i jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z jego usług. Co jednak z legalnością takiego rozwiązania? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, rozważających podpisanie umowy z wybranym biurem wirtualnym w Warszawie. Śpieszymy z odpowiedzią.

Wątpliwości w zakresie legalności wirtualnych biur wynikają przede wszystkim z dyskusji, jakie toczyły się jeszcze kilka lat temu. Zdarzyło się bowiem, że urzędy skarbowe kwestionowały możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w tego typu biurze, odmawiając nadania mu numeru NIP. Swoją decyzję motywowały brakiem numeru konkretnego lokalu w budynku i brakiem możliwości wykonywania funkcji zarządczych pod wskazanym adresem siedziby spółki.

Warto jednak wiedzieć, że w 2014 roku stanowiska urzędów skarbowych zostały obalone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który poparł działalność wirtualnych biur. Co za tym idzie, działają one zgodnie z prawem polskim, a ich wynajem jest w pełni legalny. Obawy przedsiębiorców związane z rejestracją firmy pod wirtualnym adresem, w którym nie zamierzają faktycznie pracować, są więc obecnie nieuzasadnione. Rejestracja firmy pod adresem wirtualnego biura nie będzie dla nich źródłem żadnych problemów.

Gdzie wirtualny adres w Warszawie?

Liczba wirtualnych biur w Polsce rośnie z roku na rok. Pod tym względem równych sobie nie ma Warszawa, gdzie działa wiele firm, udostępniających wirtualny adres i świadczących usługi biuro we za opłatą. Jedną z nich jest Centrum Żoliborz, gdzie przedsiębiorcy mogą zarejestrować swoją działalność w pięknej kamienicy pod adresem Plac Inwalidów 10. Taka lokalizacja to nie tylko gwarancja wygody, ale i prestiżu firmy. I to już od 50 zł miesięcznie!

Zapoznaj się z ofertą Centrum Żoliborz oraz Centrum Aleje: https://centrumzoliborz.pl/