Biznesowe spotkania w okolicy Warszawy w hotelu Las Woda

Nowoczesne sale konferencyjne i szkoleniowe

Hotele konferencyjne w Warszawie robią wiele, by przyciągnąć klientów i zaoferować im komfortowe warunki do przeprowadzania konferencji i szkoleń. Przede wszystkim stawiają na nowoczesne sale konferencyjne i profesjonalną obsługę, jednak nie tylko w Stolicy można liczyć na udogodnienia. Konferencje pod Warszawą mogą być równie prestiżowe za sprawą wygodnych pomieszczeń z nagłośnieniem, klimatyzacją, oprawą świetlną, obsługą cateringową oraz noclegami, ale w oddalonym od zgiełku wielkiego miasta hotelu. Przykładem może być centrum biznesowe Las Woda położone 54 km od Warszawy, nieopodal drogi na Puławy. Na potrzeby konferencji i szkoleń w hotelu Las - Woda przygotowano sale konferencyjne o łącznej powierzchni 1300 metrów kwadratowych. Powierzchnia ta podzielona jest na 8 pomieszczeń, z czego każde wyposażone jest w znakomity sprzęt, umożliwia przeprowadzenie dowolnego spotkania biznesowego lub naukowego.

Organizacja eventów firmowych i imprez

Luksusowy obiekt, jakim jest Las-Woda, nastawiony jest na bardzo szeroką grupę klientów, z których część chce połączyć imprezę firmową lub event z wypoczynkiem. Wystarczy jeden telefon lub spotkanie, by powierzyć pracownikom hotelu zorganizowanie eventu firmowego albo imprezy kompleksowo. W ramach usługi hotel zatroszczy się o przygotowanie sal, posiłków, atrakcji po godzinach zajęć, a także o wygodne noclegi.

Komfortowe i nowoczesne pokoje

Pomimo tego, że hotel z salami konferencyjnymi znajduje się zaledwie 54 km od Warszawy, warto zastanowić się na opcją noclegu. 42 komfortowe pokoje ze strefami wypoczynku pozwalają na pozostanie po konferencji, zorganizowanie dodatkowych zajęć integracyjnych czy nawet skorzystanie z tutejszego SPA albo wypicia kieliszka wina do kolacji. Pokoje są na miejscu, co pozwala też na podzielenie konferencji na dwa czy trzy dni, by zbytnio nie obciążać uczestników długimi spotkaniami lub wykładami, a dać im możliwość spędzenia czasu wolnego w swoim towarzystwie. Oczywiście w hotelu znajduje się także restauracja serwująca śniadania, lunche, obiady, kolacje i przekąski, zarówno słodkie, jak i wytrawne.

Profesjonalna obsługa

Nawet najpiękniejszy hotel nie przyciągnie gości bez zaangażowanej obsługi. Sale konferencyjne mazowieckiego hotelu obsługiwane są przez doświadczonych pracowników, którzy błyskawicznie rozpoznają potrzeby klientów. Żadne wydarzenie dziejące się w pomieszczeniach hotelu nie zostaje zaniedbane przez zespół, który gwarantuje komfort uczestnikom. Przede wszystkim przygotowywane są sale: ustawiane stoły, krzesła, podłączany sprzęt multimedialny. Kucharze ciężko pracują w kuchni, by zapewnić stały dostęp do najlepszych dań kuchni polskiej i międzynarodowej, obsługa kelnerska donosi posiłki w restauracji oraz przekąski i napoje bezpośrednio do sal konferencyjnych. Jeśli wynajmowane są też pokoje, profesjonalna obsługa dba o czystość, wymianę ręczników, pościeli i jest zawsze do dyspozycji gości.

Unikatowe miejsce w pobliżu Warszawy — Park Rekreacyjno-Biznesowy Las-Woda

Luksusowy hotel Las-Woda kusi zabiegami SPA, zajęciami dla rodzin na świeżym powietrzu, wysmakowanym menu restauracji, ale olbrzymim atutem jest też jego położenie. Nie trzeba szukać powierzchni na wynajem w Warszawie, by zorganizować udaną konferencję. Hotel mieści się zaledwie 54 km od stolicy, w miejscowości Wilga, a znajduje się w otoczeniu sosnowego lasu i jest doskonale przygotowany do przyjęcia gości. Luksusowy hotel zapewnia miejsce do szkoleń, debat i warsztatów, ale także wypoczynku i relaksu, który należy się wszystkim uczestnikom biznesowego spotkania.