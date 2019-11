Black Friday 2019. W których sklepach będą największe wyprzedaże?

Black Friday 2019 - gdzie szukać wyprzedaży

Co roku czekamy na Black Friday. W tym dniu zniżki sięgają od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Tym razem zakupy w obniżonych cenach zrobimy 29 listopada. Z danych Smartscope wynika, że Polacy tego dnia wydadzą łącznie 2,3 mld zł. Statystyczny konsument zostawi w sklepach średnio 382 zł. Co ciekawe, w ubiegłym roku było to 192 zł.

Gdzie będziemy robić zakupy na Black Friday 2019? W promocji biorą udział duże supermarkety i dyskonty. W Carrefour Black Friday rozpoczął się już na początku listopada. Przez cały miesiąc wybrane produkty offline kupimy z rabatem do 70 %. Taniej kupimy zabawki, ale też tekstylia domowe, a nawet sprzęt rtv. W Lidlu ceny niektórych produktów na Black Friday 2019 będą obniżone nawet do 80 %. Tego dnia warto kupić więc m.in. sprzęt AGD oraz ubrania. Biedronka z okazji Black Week (od 21 do 30 listopada) oferuje ceny niższe nawet o 50 %.