BLACK FRIDAY 2019: wyprzedaże, opusty i promocje na bieliznę w Camaïeu

Wygodny w noszeniu biustonosz, który korzystnie podkreśli twój dekolt. Połączenie koronki z satyną daje efektowny efekt glamour. Odpinane ramiączka możesz krzyżować na plecach, więc biustonosz pasuje do każdej stylizacji. Dwie kokardki na klinie między miseczkami. Esencja kobiecości! Biustonosz możesz nosić w komplecie z tangami o nr. ref. 523699. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Ten zestaw bielizny to doskonały pomysł na świąteczny prezent, również dla samej siebie! W pudełeczku znajduje się stanik z trójkątnymi miseczkami oraz równie szykowne bokserki wykonane z mikrofibry skrzącej się pajetami i wykończone delikatną koronką. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje komplet w rozmiarze M.Idealne odzwierciedlenie definicji wyrafinowanego komfortu! W tym zestawie, uszytym z miękkiej w dotyku satyny o wspaniałej granatowej barwie, znajdziesz top na cienkich ramiączkach, któremu kobiecości dodaje delikatna czarna koronka oraz szorty. Miło się na niego patrzy i przyjemnie nosi! Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje komplet w rozmiarze M.Zerknij na ten biustonosz z mikrofibry, który zapewni ci niesamowity komfort, a także korzystnie podkreśli twój dekolt. Ma regulowane ramiączka i fiszbiny dobrze podtrzymujące biust. Bardzo subtelny kwiatowy nadruk i urocza kokardka na klinie między miseczkami zapewnią ci nieco fantazji na co dzień! Możesz dobrać do kompletu majtki nr 523272. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Ten piżamowy T-shirt zapewni ci pełną wygodę i miękko otuli twoją sylwetkę! Z pewnością spodoba ci się głębokie i wykończone koronką wycięcie na plecach, fason loose i melanżowy pastelowy kolor. Do kompletu dobierz szorty nr 526865. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje T-shirt w rozmiarze S.Koronkowy stanik push up z bezszwowymi miseczkami z pianki to doskonały wybór, aby zapewnić sobie piękny dekolt! Na szczególną uwagę zasługuje delikatna czarna koronka ożywiona akcentami w kolorze elektryzującego błękitu wprowadzającymi subtelny urok sexy oraz dekoracyjny skręt między miseczkami, nie sposób jednak nie wspomnieć też o ramiączkach, które możesz spiąć z tyłu. Zapięcie z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 523265 i 523268. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Niech ci się przyśni coś miłego! Bez wahania wybierz ten zestaw składający się z miękkiej w dotyku satynowej koszulki, zdobionej delikatną koronką z tyłu i małymi guziczkami z przodu oraz opaski na oczy z napisem Sleeping Queen. Spokojna noc gwarantowana! Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje koszulkę w rozmiarze S.Nieusztywniany biustonosz z trójkatnymi miseczkami, z delikatnej koronki polaczonej z tiulem w malutkie kropki. Naturalny styl, który subtelnie podkresli dekolt. Czarne koronkowe obszycie ozdobione seksownym wzorkiem w kolorze electric blue. 3-poziomowe zapiecie z tylu. Biustonosz mozesz nosic w komplecie z majtkami o nr. ref. 523268 lub 523265. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze M.W tym T-shirtcie homewear słodkie, dobre sny gwarantowane! Uwielbiamy jego dzianinę z miękkiej mieszanki bawełnianej z modalem. Podoba nam się wiadomość « Love & Chill » z przodu. Szczegóły dodatkowe: krótkie rękawy i okrągły dekolt. Ten T-shirt świetnie dopasuje się do szortów czy leginsów, a Ty zyskasz look pełen romantyzmu i kobiecości. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje model w rozmiarze M.Wystarczy, że wybierzesz ten piżamowy top, a twoje noce będą pełne gwiazd! Jest ozdobiony małymi gwiazdkami, ma wąskie ramiączka z tyłu i jest delikatnie wykończony koronką przy dekolcie i z tyłu. Doskonale układa się na sylwetce, idealny na leniwe i relaksujące chwile. Dodaj do kompletu szorty nr 521655, a stworzysz harmonijną całość. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje top piżamowy w rozmiarze S.Rozświetl swoje noce! Wybierz podkoszulek damski, z ultrawygodnej dzianiny, w której wpleciono błyski iskier. Okrasa delikatnej koronki to idealne rozwiązanie, dzięki któremu stworzysz wygodny kombinezon homewear w towarzystwie szortów o numerach: 530610. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze S.I komfortowy, i kobiecy! Ten T-shirt nocny uwodzi żakardową dzianiną i dekoltem V. Świetnie będzie pasował do szortów o numerze ref.: 529622 oraz spodni nocnych o numerze: 529621. Modelka ma 178 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze S.Szukasz wygodnej nocnej kreacji, pełnej luzu i komfortu? Oto T-shirt oversizowy z fantazyjną wiadomością, która ogrzeje sezon zimy. Detale warte uwagi: połyskujący dekolt, morska inspiracja koloru i kobiecy urok. Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Ten stanik nie tylko zachwyca efektownym polaczeniem mikrofibry i tiulu, ale tez pieknie podkresla biust. Dwupozycyjne ramiaczka i elastyczny pasek w ozdobne paseczki zapewniaja doskonale podtrzymanie biustu. Zapiecie z tylu z 3 stopniami dopasowania. Mozesz stworzyc komplet z majtkami nr 524795 lub nr 524794. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Bluza z kocimi akcentami? Tak! Ubierz się w wygodę i pokaż kobiecą stronę dzikości. Odkryj ciekawy fason i wykończenia rękawów. Ta bluza to wygodny modowy hit sezonu. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze S.Ten piękny biustonosz half cup zapewni ci nie tylko komfort noszenia i zachwyci swą miękkością, ale będzie też niewidoczny pod ubraniem dzięki delikatnemu wykończeniu i ukrytym fiszbinom. Jest ultranaturalny dzięki miękkim miseczkom, doskonale też podtrzyma biust. Graficzna koronka dodaje mu wyrafinowania. Możesz dobrać do kompletu majtki tanga o numerze 521646 lub boyshorts 521633. Modelka ma 1,78 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Modna w domu? Dlaczego nie?. Sięgnij po T-shirt homewear. Odkryj jego krótki, rozszerzany fason, delikatną cienką dzianinę, subtelny dekolt i wiadomość! Doskonałe dopasowanie do zwiewnych spodni homewear, by wyglądać zgrabnie i cieszyć się komfortem. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje model w rozmiarze M.Romantyczny styl zakrada się do naszej garderoby wraz z tym biustonoszem na fiszbinach! To model uszyty z delikatnej koronki, z elastycznymi i regulowanymi ramiączkami oraz subtelną kokardką na klinie między miseczkami. Ma przedłużony półgorsetowy krój subtelnie modelujący sylwetkę. Zapięcie z tyłu z 3 stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki nr 523343. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Uroczy biustonosz half cup zdobiony subtelnymi paskami. Jest ultranaturalny dzięki miękkim miseczkom i delikatnej barwie, doskonale też podtrzyma biust. Graficzna koronka dodaje mu wyrafinowania. Możesz dobrać do kompletu majtki tanga o numerze 521650. Modelka ma 1,78 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Zerknij na ten biustonosz, który zapewni ci niesamowity komfort, a także naturalnie zaokrągli biust. Dlaczego nie sposób oprzeć się jego urokowi? Już wymieniamy: dodająca wyrafinowania graficzna koronka, bardzo subtelny nadruk w złote groszki, ramiączka z możliwością odpięcia lub zapięcia w różnych pozycjach (idealne rozwiązanie do każdego dekoltu!) oraz śliczna wstawka między miseczkami. Pełnia kobiecości! Możesz dobrać do kompletu majtki nr 521613. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Wyeksponuj delikatnie dekolt dzieki temu stanikowi z trójkatnymi miseczkami. To model bez fiszbin, ozdobiony koronka w drobne kropeczki i bizuteryjnym elementem miedzy miseczkami. Jego niewatpliwym atutem jest modal: tkanina miekka, przyjemna w dotyku i zapewniajaca komfort noszenia. Dwupozycyjne ramiaczka. Do kompletu mozesz dobrac majtki nr 526826. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze M.Body z głębokim dekoltem z przodu i głębokim wycięciem na plecach. Uszyte z koronki i tiulu w kabaretowym stylu zinterpretowanym na nowo, by nadać mu więcej delikatności i jeszcze lepiej podkreślić twoją sylwetkę. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje body w rozmiarze 36.Bądź modna i postaw na biustonosz z ozdobnymi plecami! Piękny koronkowy wzór możesz bez wahania odsłonić, zakładając top z odkrytymi plecami. Ozdobne zapięcie z przodu, praktyczne i subtelne. Elastyczne, regulowane ramiączka. Biustonosz możesz kupić w komplecie z majtkami o nr. ref. 524064. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Ten stanik bez fiszbin, z trójkątnymi miseczkami zachwyca delikatną koronką. Kup go bez wahania, subtelnie, uroczo i naturalnie podkreśli dekolt. Jego niewątpliwym atutem jest materiał: koronka elastyczna, miękka w dotyku i wygodna w noszeniu. Warto także zwrócić uwagę na śliczne ramiączka z mereżką i małą kokardkę między miseczkami. Zapięcie z tyłu z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 521394, 521679 i 521680. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Z pewnością warto zwrócić uwagę na ten zestaw bielizny z akcentami sporty! Znajdziesz w nim uszyty z graficznej koronki stanik z trójkątnymi miseczkami i ozdobnym tyłem oraz koronkowe bokserki wykończone opalizującym elastycznym paskiem. Ten zestaw możesz sprezentować komuś lub sobie z okazji świąt! Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje komplet w rozmiarze M.Stanik w kwiaty, który fantastycznie łączy seksowny romantyzm z rockową nutą wprowadzoną przez kontrastową czarną koronkę! Haftka na plecach i efektowne ramiączka z trzech paseczków. Możesz dobrać do kompletu majtki nr 526853. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Mocno lansowanym trendem tego sezonu sa odkryte plecy! Wybierz zatem bez wahania ten stanik o inspiracji retro, uszyty z mikrofibry i graficznej koronki. Warto szczególnie zwrócic uwage na system zapiecia miedzy miseczkami, równie praktyczny co seksowny. Regulowane elastyczne ramiaczka. Do kompletu mozesz dobrac stringi nr 527365. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Zmysłowy stanik zachwycający transparentnym efektem! Cudowne połączenie kolorów wprost wiedzie na pokuszenie. Ramiączka satynowe, elastyczne i regulowane. Zapięcie z tyłu na dwie haftki z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 521693 i 521691. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Pelen swiezosci stanik z trójkatnymi miseczkami! Graficzna koronka, efektowne wykonczenie z tylu i pasek pod biustem tworza modna braletke, która sprawi ci wiele radosci w letnim sezonie. Ma elastyczne i regulowane ramiaczka oraz zapiecie z boku na trzy haftki. Do kompletu mozesz dobrac majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 526824 lub 526835. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze M.Ten miekki stanik typu braletka, bez fiszbin, zachwyca delikatna koronka. Kup go bez wahania, w uroczy i kobiecy sposób podkresli twój dekolt. Jego niewatpliwym atutem jest material: koronka elastyczna, miekka w dotyku i wygodna w noszeniu. Warto takze zwrócic uwage na sliczne ramiaczka i mala kokardke pod biustem. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 524791, nr 524793 i nr 524879. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze S.Ten stanik z trójkątnymi miseczkami jest uszyty z delikatnej koronki i podszyty prawie niedostrzegalnym tiulem. Jest niesamowicie lekki, ma miseczki dochodzące do ramiączek i efektowne wykończenie z tyłu pasujące do wszystkich topów z odkrytymi ramionami. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 521634 i 521638. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze M.Wygodny, a zarazem bardzo kobiecy stanik. Ten model zapewnia optymalny komfort noszenia i pięknie podkreśla krągłości. Regulowane ramiączka i zapięcie z tyłu na dwie haftki. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Z tym biustonoszem o trójkątnych miseczkach, graficznej koronce i sportowym wykończeniu z tyłu poczujesz się lekko i swobodnie. Jego nowoczesne, elastyczne ramiączka i wykończenie pod biustem to rozwiązania modne i ożywiające! Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Masz ochotę na wygodny nocny ciuszek? Oto T-shirt z fantazyjnym obrazkiem, wyszyty w doskonale wygodnym materiale z mieszanki bawełny, a jego długość to gwarancja luzu. Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Zobacz, jak elegancko wygląda ten top w bieliźnianym stylu! Ten model na cienkich ramiączkach, uszyty w całości z koronki to po prostu kwintesencja kobiecości. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje top w rozmiarze S.Możemy wymienić 3 powody, dla których warto skusić się na ten biustonosz: fason typu balkonetka z bezszwowymi miseczkami z akcentami retro, który pięknie podkreśla biust, wielopozycyjne i odpinane ramiączka, które dopasujesz do różnych form dekoltu oraz biżuteryjny złoty element między miseczkami. Na uwagę zasługuje też tkanina: urocze połączenie koronki i mikrofibry niewidocznej pod ubraniem. Tworzy zestaw z matkami nr 526831. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Spokojne noce, miękkie i otulające. Odnajdziesz je z ofertą piżam miękkich, których uroda i powab lśnią brokatowym blaskiem. Wykończenie dekoltu tej góry gwarantuje wygodę a marynarski kolor obiecuje spokojny sen. Świetne uzupełnienie do szortów. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Nisko zabudowany koronkowy stanik z bezszwowymi miseczkami z pianki to doskonały wybór, aby zapewnić sobie piękny dekolt! Na szczególną uwagę zasługuje delikatna koronka sięgająca ramion, cienkie regulowane ramiączka i mała satynowa kokardka między miseczkami. Zapięcie z tyłu z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 521394, 521679 i 521680. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Ten stanik push-up z pewnoscia zapewni ci piekny dekolt! Warto zwrócic uwage nie tylko na delikatna, miekka w dotyku i komfortowa w noszeniu koronke z falistym wykonczeniem, ale tez na waskie regulowane ramiaczka i kokardke miedzy miseczkami. Zapiecie z tylu z 3 stopniami dopasowania. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 524791, nr 524793 lub nr 524879. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Nisko zabudowany koronkowy stanik z bezszwowymi miseczkami z pianki to doskonały wybór, aby zapewnić sobie piękny dekolt! Na szczególną uwagę zasługuje delikatna, miękka i wygodna w noszeniu koronka, cienkie regulowane ramiączka oraz wycięcie V między miseczkami, nie sposób jednak nie wspomnieć też o fantazyjnym elastycznym pasku pod biustem. Zapięcie z tyłu na trzy haftki z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 521634 i 521638. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Najmodniejszym aktualnie trendem jest eksponowanie pleców! Ten stanik, uszyty z pięknej ażurowej koronki, będzie idealnym wyborem pod top z odkrytymi plecami! Warto także zwrócić uwagę na detale: zapięcie z przodu zakończone biżuteryjnym elementem - to rozwiązanie nie tylko praktyczne, ale też urocze. Ramiączka satynowe, elastyczne i regulowane. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 521693 i 521691. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Bez wahania wybierz ten zaokrąglający piersi stanik uszyty z delikatnej koronki i podszyty tkaniną w kolorze nude. Koronkowa falbanka pobudzi zmysły patrzącej na ciebie osoby… Warto też zwrócić uwagę na elastyczne ramiączka, które są regulowane i ozdobione subtelnymi pajetami. Zapięcie z tyłu na dwie haftki z trzema stopniami dopasowania. Możesz dobrać do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 521896 i 521897. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Chcesz spędzić spokojny wieczór w domu? Otul się ciepłem i sięgnij po wspaniały T-shirt homewear! Oto kolekcjonerska sztuka w czarnym wydaniu z wygodnej mieszanki bawełny! Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Oto stylowy i komfortowy biustonosz trójkątny, stworzony z delikatności i powabu aksamitnego efektu. Jego lekka forma, delikatność i zwiewność podkreślają naturalnie i kobieco. Dodatkowo warto wspomnieć o leopardzich inspiracjach, cienkich, zdobnych ramiączkach i wygodnym zapięciu. Modelka prezentuje model S.Biustonosz damski, idealny, aby wyeksponować i podkreślić urodę dekoltu! Szczególny wyróżnik tego modelu to delikatna, miękka koronka, zdobiąca brzegi, cienkie, regulowane ramiączka i ozdobny węzeł między miseczkami. Zapięcie na 3 haftki z tyłu. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze 90B.Nadruk w delikatne kwiaty w japonskim stylu i drobne platki pieknie zdobi ten stanik z trójkatnymi miseczkami, a calosc podkreca delikatna koronka. Niesamowitego uroku dodaja mu ramiaczka skrzyzowane na plecach. Warto takze zwrócic uwage na zapiecie na dwie haftki umieszczone z boku. Dodaj do kompletu majtki typu hipster nr 524876. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze M.Stanik z trójkatnymi miseczkami bez fiszbin, uszyty z fantazyjnego tiulu z motywem rombów. Kup go bez wahania, subtelnie, uroczo i naturalnie podkresli twój dekolt. Szerokie ramiaczka i pas pod biustem sa nie tylko ozdoba tego modelu, ale doskonale podtrzymuja biust! Regulowane ramiaczka i zapiecie z tylu z 3 stopniami dopasowania. Mozesz stworzyc komplet z majtkami nr 524878 lub nr 524932. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze S.Tęsknisz za ciepłym, otulającym wieczorem chill out? Odkryj gamę odzieży homewear. Ten model topu z golfem otula miękkością i rozgrzewa, w dobrym stylu. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Odkryj biustonosz z idealnym wykończeniem dekoltu! Szczególny detal to koronka. Cieszy urodą i miękkością. Dzięki tem oferowany produkt jest wygodny. Dodatkowo urzekają cienkie ramiączka, które łatwo dopasować. Świetnie będzie pasował do produktu: 530465. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90C.Sięgnij po wspaniały T-shirt homewear z krótkim rękawami! Oto kolekcjonerska sztuka, pełna wygody z komfortowej mieszanki bawełny. Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Zgrabna, wygodna i miękka. Odkryj gamę odzieży homewear. Oto model koszulki kopertowej z szerokimi wiązaniami, tak jak chcesz, tak jak lubisz. Komfortowa dzianina gwarantuje otulenie i zwiewność. Odkryj wygodę, odkryj chill out w sobie! Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Wieczór chillout, otulający, ciepły? Jeśli tak właśnie chcesz się spędzić wolny czas, sięgnij po wspaniały T-shirt homewear i zrelaksuj się! Dekolt w kształcie łódki, bawełniana miękkość i ochrona. A do tego oldskulowy napis: « 90120 Beverly hills »! Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze 38.Oto stylowy biustonosz, w którym przeźroczystość tiulu i krycie aksamitu tworzą wspaniałą grę wzorów. Doskonale podkreśla sylwetkę, dodaje uroku i kuszącej przyprawy pełnej koronkowych akordów. Doskonała forma, dobrze wywarzone ramiączka dobrze podtrzymują biust. Wygodne zapięcie z tyłu na plecach. Modelka na 177 cm wzrostu i prezentuje model 90C.Mocno lansowanym trendem tego sezonu sa odkryte plecy! Wybierz zatem bez wahania ten stanik o inspiracji retro, uszyty z mikrofibry i graficznej koronki. Warto szczególnie zwrócic uwage na system zapiecia miedzy miseczkami, równie praktyczny co seksowny. Regulowane elastyczne ramiaczka. Do kompletu mozesz dobrac stringi nr 527365. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Szukasz biustonosza pełnego uroku, wygody i kobiecości? Bez wątpienia warto zwrócić uwagę na ten model: ramiączka, które łatwo dopasować, trendy wzór, wygodne zapięcie. Oto powody, dla których warto sięgnąć po ten biustonosz. Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje artykuł 90B.Kwintesencja kobiecosci! Stanik push up, który nie tylko podkresli dekolt, ale równiez pieknie wyeksponuje ramiona dzieki efektownemu tylowi. Niech wystaje spod swetra lub bluzki! Elastyczne regulowane ramiaczka. Do kompletu mozesz dobrac majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 526824 lub 526835. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Ten stanik push-up z pewnoscia zapewni ci piekny dekolt! Warto zwrócic uwage na fantazyjny tiul z motywem rombów. Regulowane ramiaczka i zapiecie z tylu z 3 stopniami dopasowania. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 524878 lub nr 524932. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Przepiekny koronkowy stanik z transparentnym efektem! Zostal tak uszyty, by podkreslac kraglosci, a dzieki fiszbinom doskonale podtrzymuje biust. Elastyczne i regulowane ramiaczka. Zapiecie z tylu na dwie haftki z trzema stopniami dopasowania. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 524791, nr 524793 lub nr 524879. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Ten miekki stanik typu braletka, bez fiszbin, zachwyca delikatna koronka. Kup go bez wahania, w uroczy i kobiecy sposób podkresli twój dekolt. Jego niewatpliwym atutem jest material: koronka elastyczna, miekka w dotyku i wygodna w noszeniu. Warto takze zwrócic uwage na sliczne ramiaczka i mala kokardke pod biustem. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 524791, nr 524793 i nr 524879. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze S.Miękki w dotyku i zapewniający komfort noszenia kardigan uszyty z modalu, Ma dwie kieszenie po bokach oraz pasek dopasowujący do sylwetki obszerny fason. Noś go z topem nr 525136, koszulką nocną 525113, szortami nr 525741 i spodniami nr 525739. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje kardigan w rozmiarze S.Oto uwielbiany przez kobiety T-shirt zrodzony z inspiracji disneyowych. Modny print, wygodna kompozycja tkaniny, łatwo dopasować do spodni o numerach: 531120. Tyle powodów by nie zwlekać z zakupem zbyt długo. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje artykuł w rozmiarze M.Uroczy i nowoczesny stanik push-up! Piekna koronka, efektowne wyciecie na plecach i regulowane azurowe ramiaczka to detale, na które warto zwrócic uwage! Ten model doskonale sprawdzi sie pod wydekoltowanym topem. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz dwa modele: nr 524800 lub nr 524877. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Ten stanik push-up z pewnoscia zapewni ci piekny dekolt! Warto zwrócic uwage nie tylko na delikatna, miekka w dotyku i komfortowa w noszeniu koronke z falistym wykonczeniem, ale tez na waskie regulowane ramiaczka i kokardke miedzy miseczkami. Zapiecie z tylu z 3 stopniami dopasowania. Mozesz dobrac do kompletu majtki, do wyboru masz trzy modele: nr 524791, nr 524793 lub nr 524879. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Kiedy haft angielski połączy się z koronką…. W rezultacie otrzymujemy ten idealny na lato stanik na fiszbinach, z ażurowymi dwupozycyjnymi ramiączkami! Możesz dobrać do kompletu majtki nr 526832. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje biustonosz w rozmiarze 90B.Kultowy model z naszej kolekcji! Wyciecie na plecach, graficzna koronka i czarna lamówka tworza wspanialy stanik, idealny na letnia pore. Dodaj do kompletu majtki z wysokim stanem nr 524867. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje stanik w rozmiarze 90B.Wygodna bluzka homewear z fantazyjnym wiązaniem przy wykończeniach dołu. Uwagę zwracają też błyszczące nitki przy dekolcie, dodając kobiecości i lśnienia. Świetnie będzie pasować do szortów o numerach 530536. Modelka ma 177 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Wlóz te pizame skladajaca sie z 3 elementów, aby odpowiednio powitac zime! W zestawie znajdziesz T-shirt z dlugim rekawem i napisem Welcome Winter, spodnie w choinki i gwiazdki oraz ultramiekkie wdzianko z kapturem zapinane na zamek blyskawiczny i ozdobione malymi pomponami. Idealny zestaw na leniwe wieczory! Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje pizame w rozmiarze M.Chciałabyś gwiazdkę z nieba? Teraz możesz mieć więcej niż jedną dzięki tej piżamie składającej się z 3 elementów! W zestawie znajdziesz T-shirt z rękawami 3/4 i wypukłym napisem NOEL, spodnie w opalizujące gwiazdki oraz ultramiękkie wdzianko z kapturem zapinane na zamek błyskawiczny i ozdobione małymi pomponami. Idealny zestaw na leniwe wieczory! Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje piżamę w rozmiarze M.Szukasz czegoś na luźne wieczory w tonach chill out? Sięgnij po sweter z kapturem, którego aksamitna tkanina i zgrabny krój cieszą urokiem i wygodą. Ten sweter świetnie dopasujesz do ulubionych dresowych lub domowych. Odkryj otulenie, luz, wygodę. Ciesz się fantazyjnymi rozwiązaniami, by również i w domu, wyglądać trendy. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Szukasz lekkiego, dopasowanego i ultratrendy body? Oto fason doskonale podkreślający sylwetkę z przyciągającym uwagę printem! Nie zwlekaj zbyt długo z zakupem! Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze S.Body z otwartymi plecami, koronkowym wykończeniem z tiulu! Oferta, które przykuwa uwagę! Dodatkowo jej miękkość i delikatności obiecują wygodę. Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.Nie sposób oprzec sie niezwykle zmyslowej koronce, z której uszyte jest to body! Miseczki z efektownym polaczeniem i mocno wyciety tyl ze skrzyzowanymi paseczkami wprowadzaja jeszcze wieksza dawke kobiecosci. Regulowane ramiaczka pozwalaja na dopasowanie body do figury. Modelka ma 1,75 m wzrostu i prezentuje body w rozmiarze S.Wieczory pełne otulenia i kojącego różu? W tym szlafroku odnajdziesz ciepło, szyk i różowy spokój. Nie zwlekaj, bo dobre okazje szybko znikają! Modelka ma 175 cm wzrostu i prezentuje produkt w rozmiarze M.