Black Friday 2023 w Warszawie. Gdzie są największe promocje? Sprawdzamy

Black Friday 2023 Warszawa

- Black Week z roku na rok rozszerza swój zasięg, m.in. z powodu stale rosnącej popularności tzw. smart shoppnigu, czyli świadomych, przemyślanych zakupów – również w zakresie wyboru najbardziej korzystnych ofert i poszukiwania prawdziwych okazji. Polscy konsumenci nie lubią przepłacać, a Black Week staje się świetną okazją do realizacji zakupów planowanych od dłuższego czasu, tyle, że w niższych, atrakcyjnych cenach - komentuje Joanna Kwiatkowska Vice CEO & Sales Director Kubota S.A.

Co ciekawe, w Black Friday 2022 r. sprzedaż wzrosła średnio o 118% . Liczba transakcji tego dnia wzrosła o 34%. W tym roku rekord może zostać pobity, bowiem mnóstwo sklepów już rozpoczęło swoje promocje.

Black Friday to największa jesienna okazja zakupowa . W tym roku wielkie święto wyprzedaży wpada 24 listopada 2023 roku . Właśnie wtedy sklepy oferują różnego rodzaju promocje - cen, towarów, zniżek na usługi. Black Friday to część współczesnej pop kultury. Jako część Black Week jest doskonale rozpoznawalny przez całe społeczeństwo.

W badaniu SMSAPI 44,4 proc. wskazuje, że dzięki promocjom w tym okresie chce uniknąć inflacyjnych podwyżek podczas świątecznych zakupów . UCE Research podaje z kolei, że Polacy w tym roku chcą wydać z tej okazji więcej pieniędzy. O 3 pkt proc. spadła grupa chcących wydać na ten cel do 200 zł, o kolejne 3 pkt – tych z budżetem do 500 zł. Z kolei chcących wydać 500 zł – 1 tys. zł przybyło aż 7 pkt proc. i jest ich 28,5 proc. Podobnie jak przed rokiem 12,3 proc. planuje przekroczyć 1 tys. zł - czytamy w "Rz".

Około 1000 zł na zakupy

Blisko 2/3 Polaków planuje skorzystać z Black Friday i Cyber Monday przy spodziewanych wydatkach na poziomie 214 euro . Pomimo tego, że wzrosty są niższe od odczytów inflacyjnych, rośnie spodziewana wartość zakupów a zainteresowanie Black Friday w Polsce wzrasta z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej. Na tle innych państw europejskich Polacy wyróżniają się dużym stopniem świadomości i potrafią ocenić czy rzeczywiście spotykają się z atrakcyjną ofertą zakupową.

Black Friday 2023. Na co uważać?

Ruch w sklepach online wzrasta w Black Friday, a przy wzmożonej intensywności zakupów, należy być przygotowanym nie tylko na okazje cenowe, ale też nie tracić z oczu bezpieczeństwa - transakcji, danych, dostawy.

- Najważniejszą zasadą cyberbezpieczeństwa podczas Black Week jest to, aby kierować się rozsądkiem, a nie emocjami – również w obliczu wyjątkowych okazji. Niewiarygodnie atrakcyjne oferty okazują się często „dziełem” oszustów, którzy chcą uśpić czujność konsumentów i przekierować ich do fałszywych e-sklepów. Tutaj przechodzimy płynnie do drugiej ważnej wskazówki dla kupujących, czyli potwierdzania wiarygodności sprzedawcy. Warto kupować w sprawdzonych sklepach internetowych, korzystając przy tym z bezpiecznych, dobrze znanych serwisów płatności, takich jak Przelewy24 – mówi Jacek Kinecki, CEO Przelewy24.