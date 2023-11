Black Friday 2023 w Warszawie. Te sklepy przygotowały najlepsze oferty. Przegląd promocji w galeriach handlowych

Oferty na Black Friday w Sadyba Best Mall: APART: Zyskaj -25% zniżki na drugi, tańszy produkt, albo -50% na trzeci najtańszy produkt, albo -80% na czwarty najtańszy produkt.LILOU: Prezenty do zakupów od 299 zł.ESPRIT: 30% rabatu na wybrane produkty dla członków klubu lojalnościowego ESPRIT FRIENDS.CALZEDONIA: W dniach 20-23.11 oraz 27.11 – wybrane produkty do -50%.DUKA: Promocja: -50% na drugi produkt. Dotyczy całego asortymentu z wyłączeniem łazienki i marek obcych. Czas trwania promocji: 20-22.11.2023.RITUALS: 20% zniżki na wszystkie wkłady uzupełniające.INTERSPORT: 1+1=3 Przy zakupie 2 produktów 3 za 1 zł.OCHNIK: Zaczynamy Black Weeks! Skorzystaj z rabatu 20% na kolekcje JESIEŃ-ZIMA 2023. Rabat obowiązuje przy zakupie nieprzecenionych produktów za minimum 199 PLN. Promocja obowiązuje w salonach regularnych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Łukasz Kaczanowski/Polska Press