Black Friday z innogy go! trwa cały tydzień

· Wybierz się po zakupy samochodem innogy go! i przedłuż sobie Black Friday o tydzień

· Do 5 grudnia 2019 wypożyczysz elektryczne BMW i3 za jedyne 0,99 zł/min

Black Friday ekologicznie? Z innogy go! można cały tydzień wozić zakupy bezemisyjnym autem na preferencyjnych warunkach: stawka za minutę jazdy wynosi 0,99 zł/min!

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z floty BMW i3 w atrakcyjnej cenie aż do 5 grudnia. innogy go! to ekologiczny transport w mieście i możliwość parkowania bez opłat w płatnych strefach parkowania. Dzięki jeździe buspasem, można omijać korki i szybciej dojechać po upragniony produkt.

Promocja obowiązuje od 29 listopada 2019 od g. 6:00 do 5 grudnia 2019 do g. 23.59. Aby z niej skorzystać, trzeba zarejestrować się w aplikacji innogy go!, wybrać najbliższy pojazd na mapie i wypożyczyć samochód w dniach obowiązywania promocji. Oferta nie dotyczy samochodów BMW i3 Sport.

Więcej informacji na: https://innogygo.pl/pl/promocje/gotowy-na-black-week