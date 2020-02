Błędy w planowaniu trzeciej linii metra? Ekspert radzi: odwróćmy bieg pociągów do centrum

Łuczak w swojej analizie twierdzi, że proponowana przez ratusz trasa ma skomplikowany przebieg po praskiej stronie Wisły. Pociągi z Gocławia do centrum jechałyby po okręgu, a do tego pasażerowie narażeni byliby na uciążliwe przesiadki na stacji Stadion Narodowy.

- Według prognoz, czas przejazdu proponowaną trasą z Gocławia do centrum byłby szybszy od tramwaju lub autobusu jedynie o 4 minuty. To rozwiązanie jest ze wszech miar złe. Zakłada się bowiem, iż M3 będzie niewygodnym i nieefektywnym łącznikiem pomiędzy Pragą Południe a M2 - tłumaczy Robert Łuczak, ekspert w dziedzinie studiów miejskich, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Co w zamian? Łuczak odwołuje się do analizy Biura Planowania Rozwoju Warszawy z 2006 roku. Zakładało ono połączenie Pragi-Południe z centrum, a konkretnie z Placem Konstytucji, Placem Narutowicza i Dworcem Zachodnim. W kolejnych analizach, wykonanych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (2015), porównywano kilka wariantów przebiegu M3, w tym proponowany obecnie. Najbardziej uzasadniony okazał się odcinek między Gocławkiem i Dworcem Zachodnim z pominięciem stacji Stadion Narodowy. Według analiz obsługiwałby 25 tys. pasażerów na godzinę.

Co proponuje ekspert? Odwrócenie biegu pociągów z Gocławia do centrum. - Zaprojektowanie M3 jako połączenie wciąż rozważanych opcji (Stadion Narodowy – Dworzec Wschodni – Mińska – Rondo Wiatraczna – Gocław) i jej przedłużenia, ale nie na Dolny Mokotów i Służewiec, ale do Centrum. Byłoby to rozwiązanie alternatywne łączące jeden z wariantów W1 z wariantem W3 z analizy z Politechniki Warszawskiej – pisze Łuczak.