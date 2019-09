Bliska Wola Tower. Stumetrowy blok przy Kasprzaka. Ponad tysiąc mieszkań za szklaną elewacją

Słynny gdański Falowiec ma aż 840 metrów długości i prawie 1800 mieszkań. Ciągnący się po horyzont blok powstał w latach 70. Wydawało się, że wraz z upadkiem PRL-u skończyła się era "mrówkowców", w których zmieściłaby się ludność małego miasteczka. Tymczasem w Warszawie od ponad roku trwa budowa Bliska Wola Tower.

W przeciwieństwie do starszego kolegi z Gdańska - Bliska Wola Tower - nie jest blokiem z wielkiej płyty. Ze względu na szklaną elewację przypomina bardziej eleganckie biuro ze Śródmieścia czy Mirowa. Do tego urośnie aż do wysokości 92 metrów.

Trójgłowy blok na Woli

Na rogu Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia rośną de facto trzy wieże, które są ze sobą połączone. Dwie z nich będą miały po 27 pięter i aż 93 metry wysokości, trzecia (od strony Kasprzaka) - 23. Mniej więcej w połowie łączy je podstawa. Tam - w parterach - przewidziano miejsca na sklepy, a także centrum fitness & spa.