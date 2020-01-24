Bliska Wola Tower. У Волі повстане 100-метровий блок та понад тисячі квартир

Знаменитий ґданський Falowiec має аж 840 метрів і майже 1800 квартир. Блок, що тягнеться до обрію, був побудований у 70-х рр. Здавалося, що з падінням Польської Народної Республіки закінчилася ера «мурашковців», в яких помістилося б населення невеликого містечка. Тим часом у Варшаві вже понад рік будують Bliska Wola Tower.

На відміну від старшого «колеги» з Ґданська - Bliska Wola Tower - не є блоком із великої бетонової плити. Завдяки скляному фасаду він нагадує більш елегантний офіс з Середмістя або Мірова. Крім того, він виросте до 92 метрів.

Триголовий блок

На розі Каспшака та ал. Примаса Тисячоліття насправді ростуть три вежі, з'єднані між собою. Дві з них матимуть по 27 поверхів і будуть заввишки 93 метри, третя (від сторони Каспшака) - 23. Приблизно посередині їх поєднує основа. Там - на першому поверсі – передбачили місце для магазинів, а також фітнес і спа-центр.