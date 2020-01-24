Bliska Wola Tower. У Волі повстане 100-метровий блок та понад тисячі квартир

Знаменитий ґданський Falowiec має аж 840 метрів і майже 1800 квартир. Блок, що тягнеться до обрію, був побудований у 70-х рр. Здавалося, що з падінням Польської Народної Республіки закінчилася ера «мурашковців», в яких помістилося б населення невеликого містечка. Тим часом у Варшаві вже понад рік будують Bliska Wola Tower.
На відміну від старшого «колеги» з Ґданська - Bliska Wola Tower - не є блоком із великої бетонової плити. Завдяки скляному фасаду він нагадує більш елегантний офіс з Середмістя або Мірова. Крім того, він виросте до 92 метрів.
Триголовий блок
На розі Каспшака та ал. Примаса Тисячоліття насправді ростуть три вежі, з'єднані між собою. Дві з них матимуть по 27 поверхів і будуть заввишки 93 метри, третя (від сторони Каспшака) - 23. Приблизно посередині їх поєднує основа. Там - на першому поверсі – передбачили місце для магазинів, а також фітнес і спа-центр.
Вище буде 380 офісів та квартир, які розділили на дві категорії. «Інвестиційні квартири» - їх буде 170 і квартири з вищим стандартом - 892 (мають від 18 до 146 кв.м). Загалом вся будівля матиме площу 65 тис. кв.м, трохи більша за житловий Cosmopolitan на вул. Твердій.
Квартири будуть висотою 2,86 м. Всередині будуть встановлені панорамні вікна (2,4 м) з видом на околицю. За словами девелопера, фасад, покритий склом, повинен приглушити шум. Це важливо, оскільки будівництво знаходиться поруч з шумною дорогою (ал. Примаса Тисячоліття), за якою знаходяться залізничні колії. Найбільший блок, який зараз будується в Польщі, буде стояти на досить вузькій кутовій ділянці колишнього заводу Vis.
Самодостатній житловий комплекс
Tower є частиною проєкту Bliska Wola. Повністю - за словами інвестора, J.W. Construction – він має помістити аж п’ять тисяч приміщень. Загалом, за нашими підрахунками, на всіх етапах буде доступно 3998 квартир. Решта місць буде розділена між офісами та службовими і комерційними приміщеннями.
Деякі з них уже введені в експлуатацію. «Хоча компанія завершила будівництво Етапу Е житлового комплексу Bliska Wola, загалом дозвіл на користування понад 1100 приміщень
вона планує отримати лише в третьому кварталі (в серпні вона вже отримала 671 приміщення)», - читаємо в останньому біржовому оголошенні компанії.
Вежа має бути введена в експлуатацію в середині 2021 року. Тоді вся інвестиція закінчиться. Тут проживатиме щонайменше 10 тис. осіб (залежно від заповнення квартир). Комплекс має бути самодостатній. - У нашій інвестиції заплановано місце, в якому буде побудований дитячий садок та ігрові майданчики для дітей різного віку. Батьки можуть спостерігати, як діти грають, добре провести час на території внутрішнього бульвару, - сказала Малгожата Островська, членкиня правління J.W. Construction. Згаданий бульвар - це спортивне поле, дитячий майданчик та зелена площа, яка знаходитиметься між блоками.
Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały. Klimat się zmienił.