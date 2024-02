"Błysk, mat, kolor", czyli tak wyglądała Warszawa w latach 90. Stolica na wyjątkowych zdjęciach

Takiej Warszawy już nie ma?

Kto mieszkając w Warszawie lat 90. nie był na Stadionie Dziesięciolecia by kupić grę wideo albo podrabiane markowe ciuchy? Kto nie przymierzał na kartonie spodni albo butów na bazarze? Wystawa "Błysk, mat, kolor" w Muzeum Warszawy sięgnęła do archiwów profesjonalnych fotografów, fotoreporterek, artystów, ale i do prywatnych rodzinnych albumów - każdy z nas mógł ją widzieć bowiem inaczej. Pamiętam opowieść taty, gdy w "Smyku", w roku 1998, po raz pierwszy płacił kartą płatniczą zamiast gotówki. By zobaczyć ten proces zrobiło się niemal zbiegowisko.