Bocheński przedstawił program mieszkaniowy. Chce utworzyć Społeczną Agencję Najmu

Co zrobić, żeby warszawiakom mieszkało się lepiej?

- Wiemy, że ceny za metr kwadratowy są astronomiczne, czasami średnio siedemnaście tysięcy złotych za metr kwadratowy, ale bywa o wiele więcej. Ceny najmu mieszkania czterdziestopięciometrowego od trzech do czterech tysięcy. Prezydent Warszawy nie może stać z boku – mówił Bocheński. Który, jak przyznał ostatnio w rozmowie, z nami także wynajmuje mieszkanie w w Warszawie. Według portalu SonarHome średnia cena za metr kwadratowy w Warszawie wynosi 15 tysięcy złotych. Nie zmienia to jednak faktu, że są to po prostu bardzo wysokie kwoty.

Tobiasz Bocheński tłumaczył, że Warszawa nie może być biernym obserwatorem tego co obecnie dzieje się na rynku mieszkaniowym. Wskazywał, że choć część instrumentów wpływu na obecną sytuację wysokich cen zakupu i najmu jest po stronie rządu, to samorząd również może wpływać na sytuację na rynku. Zwracał uwagę na konieczność przyjmowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienia procedur administracyjnych w urzędzie miasta po to, aby na wolnym rynku inwestorzy budowali w Warszawie więcej mieszkań.