Bogactwo mórz i oceanów - czas na ryby!

Statystyczny Polak spożywa średnio ok. 12 kg ryb i owoców morza rocznie, czyli zaledwie ok. 200 g tygodniowo. Dla porównania drobiu jemy średnio 30 kg, a wieprzowiny aż 40 kg rocznie. Jak w konsumpcji ryb wypada Polska na tle reszty świata? Jemy o ok. 8 kg ryb mniej niż wynosi średnia światowa. Na czele listy są Portugalczycy z konsumpcją aż 90 kg ryb i owoców morza rocznie. Jakie zalety niesie wprowadzenie ich do naszej diety i dlaczego warto je spożywać częściej niż tylko od święta?

Bogactwo pełnowartościowego białka i witamin

Ryby są doskonałym źródłem pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka i pod tym względem mogą konkurować z innymi rodzajami mięsa. Wszystko dzięki ich składowi aminokwasowemu. Ryby zawierają też bogactwo witamin – głównie A i D oraz cały wachlarz składników mineralnych, takich jak jod, potas, selen, fosfor czy wapń, które wspomagają codzienne funkcjonowanie organizmu. Ryby, zwłaszcza morskie, zawierają też nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 .

Przyrządzane na wiele sposobów

Pieczone, smażone, gotowane, duszone, marynowane czy wędzone – możliwości przygotowania ryb jest mnóstwo. Za najlepsze uchodzą świeże ryby – ich mięso jest miękkie, aromatyczne i delikatne. Warto urozmaicić nasze menu i wprowadzić do niego ryby w postaci aromatycznej zupy rybnej lub kotletów czy placuszków rybnych z warzywami. Łosoś i tuńczyk doskonale nadadzą się jako składniki pysznej sałatki, pstrąg lub dorsz sprawdzą się w wersji grillowanej z dodatkiem warzyw sezonowych, a z makreli stworzymy pyszną pastę na kanapki. Doskonałą alternatywą dla zapiekanek makaronowych będzie natomiast zapiekanka rybna z warzywami.







Wybierajmy świadomie

Warto kupować te, które pochodzą ze sprawdzonych źródeł - bezpiecznych obszarów morskich czy rzecznych lub są pozyskiwane ze zrównoważonych połowów, które w mniejszym stopniu oddziałują na ekosystem i nie zaburzają jego naturalnej równowagi. Takie ryby posiadają różne certyfikaty. Wśród nich wyróżnić można np. certyfikat ASC (Aquaculture Stewardship Council). Normy ASC dotyczą warunków pracy w gospodarstwach rybackich, stosowania pasz i leków, ochrony i jakości wody oraz siedlisk dzikich ryb. Innym znanym certyfikatem jest także MSC (Marine Stewardship Council) oznaczający, że ryba pochodzi ze zrównoważonych połowów, a tym samym chronione są zasoby rybne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz certyfikat jakości GlobalGAP regulujący różne obszary rolnictwa na wszystkich etapach produkcji.

Certyfikowane ryby marki K-Blue Bay

Oferta marki własnej K-Blue Bay obejmuje certyfikowane produkty pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych i zrównoważonych źródeł – ekologicznych, odpowiedzialnych hodowli lub nieprzetrzebionych łowisk, gdzie sposób połowu nie niszczy środowiska. Sieć Kaufland dzięki ścisłej współpracy z wieloletnimi dostawcami zapewnia najwyższy poziom jakości i dbałość o produkty marki K-Blue Bay w zakresie zrównoważonego rybołówstwa i metod przetwórczych. Asortyment obejmuje szeroki wybór ryb morskich i słodkowodnych z otwartych łowisk, jak również ryb hodowlanych i owoców morza.

W ofercie znajdziemy m.in. filet z łososia norweskiego ze skórą z certyfikatem GGN w cenie 4,49 zł za 100 g, krewetki białe z certyfikatem ASC w cenie 11,99 zł za opakowanie 250 g czy filet z dorsza z certyfikatem MSC za 3,99 zł za 100 g.

Oferta obowiązuje od czwartku, 12.09 do 18.09 lub do wyczerpania zapasów. Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.kaufland.pl oraz w aktualnej gazetce promocyjnej.