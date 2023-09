Bolid Formuły 1 w Warszawie. Pojazd AlphaTauri można oglądać za darmo. Jest warty miliony

W Muzeum Gazowni Warszawskiej, przy ul. Krzyżanowskiego 7, stanął bolid Formuły 1. To zeszłoroczny pojazd, ale w tegorocznym malowaniu zespołu AlphaTauri. Na pojeździe pojawia się nazwisko Daniela Ricciardo, obecnego kierowcy F1. Bolid został otoczony taśmą, ale można go bez problemu zobaczyć z każdej strony i fotografować. Jak słyszymy, pojazd pozbawiony jest silnika. Sama konstrukcja warta jest jednak około dwóch milionów złotych.

- Bolid, który jest prezentowany w naszym muzeum, został dostarczony bezpośrednio z Grupy Kapitałowej Orlen. To pojazd szkoleniowy, na którym nasi kierowcy ze stajni Orlenu jeżdżą na co dzień, praktykują, poznają tory, po których później ścigają się docelowym bolidem wyścigowym. Pojazd będzie znajdował się w naszych przestrzeniach do 21 września. Można go oglądać za darmo - mówi nam Piotr Gnidiuk, p.o. dyrektora Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Można go oglądać za darmo. naszemiasto.pl

Jak dowiedzieliśmy się, jest to Bolid STR13, który wykorzystywany był do "badania" toru przed oficjalnym wyścigiem. Pojazd trafił do Warszawy, ponieważ sponsorem zespołu jest Grupa Orlen. W Polsce zostanie najprawdopodobniej do listopada.