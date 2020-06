Bon turystyczny to "noż w plecy dla turystyki zagranicznej". Właściciel biura podróży: To wydarzenie polityczne i populistyczne

- Przede wszystkim, turystyka to jest bardzo duży zakres osób. To nie tylko turystyka krajowa. Wszystkie firmy, wszystkie podmioty płacące podatki w Polsce, działające jako turystyka są podmiotami turystycznymi. Dlaczego znowu wybieramy sobie tylko te osoby i tylko te podmioty, którym nam pasuje. Dlaczego znowu jesteśmy dzielni na lepszych i gorszych. Dlaczego bon ma dotyczyć tylko bardzo konkretnej grypy osób- pyta Alina Dybaś, prezes OTT. - Czy nie łatwiej byłoby dla wszystkich nas, żebyśmy otrzymywali bon w formie ulgi podatkowej- my jako wszyscy przedsiębiorcy płacący podatki w Polsce? Żeby należał się każdemu dorosłemu Polakowi, który płaci te podatki? Sprawa byłaby bardzo prosta. To nie wymaga wyjątkowej i dużej kontroli- dodaje.

Zdaniem Dybaś, wystarczy, że użyjemy tego co mamy, czyli JPK. Jak tłumaczy Jednolite Pliki Kontrolne pokazują nam wszystko: kto kupił, gdzie kupił, za ile i jaką fakturę wystawił. - Na tej podstawie moglibyśmy każdemu dorosłemu Polakowi dać możliwość skorzystania z bonu, a każdemu przedsiębiorcy dać możliwość sprzedania poprzez ten bon. O ile byłoby łatwiej dla wszystkich? Czy byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione? Nie. Jeżeli ktoś otrzymał bon, czy jakąkolwiek inną refundację, kto ma trochę grubszy portfel i pojedzie chociażby nad polskie morze, to używając tego grubszego portfela pójdzie do restauracji, skorzysta z atrakcji czy wyjdzie do kina- napędzi koniunkturę. Jeżeli ktoś używając tego troszeczkę grubszego portfela wyleci za granicę, to dofinansowanie 500 zł które otrzyma, wróci do nas w jakiej postaci? W postaci podatku, który za moment za to odprowadzimy. Dlatego jeżeli ktoś kupi wycieczkę za 15 tys zł, to pieniądze wrócą do budżetu- tłumaczy.