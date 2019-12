Botaniczna Piątka 2019, Warszawa. Zimowa edycja biegu [FOTORELACJA]

Botaniczna Piątka 2019, Warszawa. Botaniczna Piątka to cykl biegów na pięć kilometrów, które organizowane są cztery razy do roku. Podczas zawodów zawodnicy mają do pokonania trasę wiodącą przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie. Dalsza część tekstu poniżej.

Oprócz klasycznego biegu, w ramach botanicznej piątki odbywają się też zawody w marszu nordic walking. Celem imprezy jest nie tylko wyłonienie najlepszych, ale przede wszystkim popularyzacja aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia. W tym roku bieg wiosenny odbył się 10 marca, nocny 17 maja, a letni 28 lipca. Za nami już także edycja zimowa biegu, która odbyła się 21 grudnia. Botaniczna Piątka to jeden z najciekawszych cykli biegowych w Warszawie - komfortowy dystans 5 kilometrów, ładne medale i roczny karnet do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie dla tych, którzy zapiszą się na cały cykl.