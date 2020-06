Boże Ciało w czasie epidemii. Tłum warszawiaków na procesji przechodzącej ulicami Starego Miasta

Boże Ciało w Warszawie. Tak wyglądała procesja w cieniu epidemii

W związku z epidemią koronawirusa centralna warszawska procesja Bożego Ciała nie odbyła się w tym roku. Ze względów bezpieczeństwa kuria zdecydowała się na organizację skromniejszego przemarszu ulicami Starego Miasta. W bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przy Świętojańskiej została odprawiona msza święta koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, natomiast po nabożeństwie z archikatedry wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, która przeszła do katedry polowej Wojska Polskiego przy Długiej. Uroczystość zakończyła się kazaniem wygłoszonym przez kardynała Nycza i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Księża apelowali do wiernych o konsekwentne stosowanie się do zaleceń sanitarnych podczas uroczystości - uczestnicy byli zobowiązani do zasłaniania ust i nosa oraz pilnowania, aby nie iść zbyt blisko innych osób. Czy warszawiacy pamiętali o zachowaniu ostrożności podczas procesji? Sprawdźcie na zdjęciach w naszej galerii.