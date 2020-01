Brak wody w Warszawie, 9 stycznia 2020. Planowane i awaryjne wyłączenia wody w 7 dzielnicach [ADRESY]

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji udostępniło listę adresów, w których nastąpiły awaryjne lub planowane wyłączenia wody. Utrudnienia dotyczą siedmiu dzielnic. Awarie występują m.in. na Woli, Włochach, Mokotowie czy w Ursusie. W przypadku wyłączeń planowanych brak dostępu do bieżącej wody może potrwać nawet kilka dni. Przejdź do galerii, by poznać adresy zagrożone utrudnieniami.

fot. Google Maps