Brakuje pieniędzy na bulwary warszawskie. Ratusz tnie koszty, promenada powstanie tylko w części. Nie wiadomo kiedy

W marcu otwarto odcinek bulwarów wiślanych przy pomniku Syrenki. Jeszcze wtedy ratusz przypominał o tym, że nadrzeczna promenada będzie się ciągnąć aż do Portu Czerniakowskiego. Okazuje się, że projekt utknął w martwym punkcie. „W związku z ograniczonymi środkami finansowymi negocjacje z pracownią WXCA zostały czasowo wstrzymane” - tłumaczy ratusz w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji. Oznacza to, że projekt został zawieszony.

Warszawa musi zacisnąć pasa. Jak czytamy w oświadczeniu, po reformach zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów, ratusz przewiduje „ponad 1,3 mld zł corocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej”.