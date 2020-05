Branża turystyczna rozkwita na nowo!

Po dłużących się tygodniach spędzonych w domu, wielbiciele podróży w końcu mogą odetchnąć z ulgą i wyjechać, by móc ponownie nacieszyć się malowniczymi krajobrazami Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Rządu obiekty noclegowe otrzymały możliwość, by na nowo powitać swoich gości, a w ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki, otworzyć dla nich także hotelowe restauracje. Choć obowiązywać będą pewne ograniczenia, właściciele obiektów dokładają wszelkich starań, by sprostać wszystkim nałożonym wymaganiom i zagwarantować turystom bezpieczny wypoczynek na najwyższym poziomie.

Coraz częściej słyszymy o akcjach wspierających ojczyste marki, które jako na cel nadrzędny stawiają sobie zachęcenie Polaków do zakupu krajowych produktów. Takie inicjatywy mają dziś wyjątkowe znaczenie – pomagają budować rodzimą gospodarkę. W tym roku pieniądze pozostawione w kraju mogą mieć szczególnie ważny wpływ na branżę turystyczną, która przez ostatnie miesiące zupełnie wstrzymała swoją działalność. Podróżowanie po ojczystej ziemi dla wielu może okazać się nie tylko najbezpieczniejsze, ale będzie również ukłonem w stronę rodzimych hotelarzy. Być może właśnie teraz nadszedł czas na ekonomiczny patriotyzm także dla branży turystycznej, a nie da się jednak ukryć, że Polacy mają przed sobą cały wachlarz kuszących propozycji. Piaszczyste plaże nadmorskich kurortów, mazurskie jeziora, słynne Parki Narodowe i miasta, które zauroczyły swoją architekturą ludzi z całego świata. Na deser malownicze krajobrazy Tatr, które każdego roku przyciągają do Zakopanego tłumy. Najpopularniejsza, górska destynacja to także od lat zachwycające turystów wspaniałe hotele i restauracje. Wśród nich Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, który na swoją markę pracował latami, co poskutkowało długimi listami stęsknionych gości, a także wyróżniający się nowoczesnym designem Bachleda Resort Zakopane. Wyjątkowo zlokalizowane obiekty już niebawem powitają turystów na nowo – oferując niezapomniane wspomnienia wśród malowniczej scenerii.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że możemy ponowie powitać Gości w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. Planowana data otwarcia obiektu to 4 czerwca. Choć spotkamy się w nowej rzeczywistości – z zachowaniem restrykcji sanitarnych, nasza gościnność – tak ceniona przez turystów, pozostaje dla nas priorytetem. Dbamy i zawsze będziemy dbać, by nasi Goście czuli się wyjątkowo. Nasz hotel niezmiennie oferuje odwiedzającym wiele atrakcji, ale tymi najważniejszymi i najbardziej cenionymi po tygodniach zamknięcia w domach, są: przestrzeń z pięknym, zapierającym dech w piersiach widokiem, hotelowe tarasy, gdzie można rozkoszować się panoramą Tatr, spacerowe ścieżki wokół hotelu, a także nasza perła – Restauracja Grand Kasprowy z wyśmienitymi sezonowanymi stekami i daniami z pieca opalanego węglem drzewnym w akompaniamencie win z najlepszych winnic świata. Spa & Wellness Kasprowy zapraszają na zabiegi i masaże. Siłownia, sauny, baseny oraz taras z piaszczystą plażą zapewne już wkrótce otworzą się na nowo. Dla odwiedzających przygotowaliśmy także możliwość korzystania z licznych atrakcji na terenie Podhala. Wśród nich loty balonem, spływ tratwami Dunajcem, letnie kuligi, a na stęsknionych za zakupami niezmiennie czeka najsłynniejszy deptak Krupówki z licznymi sklepami i butikami”. – mówi Sebastian Nocuń, Dyrektor Generalny Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

W nowej rzeczywistości odwiedzający powinni spodziewać się kilku zmian, które zostały wprowadzone z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu podróżujących. W hotelach Mercure Kasprowy Zakopane oraz Bachleda Resort Zakopane przed przystąpieniem do pracy każdy z pracowników przechodzić będzie obowiązkową kontrolę zdrowia. Siłownia, sauny oraz baseny, a także pokoje dla dzieci pozostaną tymczasowo zamknięte. Dla komfortu gości na recepcjach zamontowano szyby oddzielające obsługę od klientów, ograniczono ilość pracowników w obiektach, a usługa sprzątania będzie dostępna wyłącznie na życzenie gości. Restauracje hotelowe także otworzą swoje drzwi dla turystów. By zachować najwyższe standardy higieny obsługa kelnerska oraz kucharze będą wykonywać swoją pracę w maskach lub przyłbicach, a także jednorazowych rękawiczkach. Wprowadzona zostanie także regularna dezynfekcja pomieszczeń oraz zachowanie dwumetrowych odstępów pomiędzy stolikami. Reorganizacje hoteli oraz wprowadzenie nowych zasad, a także przeszkolenie personelu wymagają sporej elastyczności, a przede wszystkim czasu, dlatego też na niektóre otwarcia będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać.

W Bachleda Residence Zakopane pierwszych Gości przywitaliśmy 20 Stycznia 2020 roku. Z niecierpliwością czekamy na datę 29 Maja, kiedy to obiekt wznowi swoją działalność, a nasi Goście pomimo aktualnej sytuacji będą mogli cieszyć się wypoczynkiem i korzystać z uroków przyrody tatrzańskiej. To właśnie lokalizacja resortu, który znajduje się w centrum Zakopanego, a równocześnie w bliskiej odległości do szlaków turystycznych, jest jednym z jego atutów. Mamy ogromną nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy mogli udostępnić Gościom pełną infrastrukturę obiektu”. – mówi Teresa Różak, Dyrektor Hotelu Bachleda Resort Zakopane.

Choć zagrożenie epidemiczne, z którym przyszło nam się zmierzyć, poważnie wpłynęło na wiele sektorów gospodarki, nie da się ukryć, że branża turystyczna jest jedną z tych, która ucierpiała najbardziej. Z drugiej jednak strony istnieje szansa, że w tym roku Polacy tłumie wyruszą, by podziwiać uroki rodzimych destynacji. Taki obrót spraw pozwoli na odpracowanie start, a być może nawet na godziwe zyski.