BRAVO Dekada! - czyli 20. Urodziny klubu Dekada

Życie warszawskich klubów nie należy do łatwych. Większość z nich pojawia się i znika w dość krótkim czasie, niewielu udaje się na dłużej zadomowić w sercach warszawiaków. Tym większym ewenementem jest – położony przy ul. Grójeckiej klub Dekada, który właśnie obchodzi swoje dwudziestolecie i pomimo długiego stażu, wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc w stolicy – nie ma się czemu dziwić - klimatyczny wystrój i zawsze pełny, gorący parkiet robią swoje bo w czwartki, piątki i soboty ściągają tłumy fanów dobrej zabawy.

Zaczynając od sufitu – chcieliście kulę dyskotekową? Proszę bardzo, macie nie jedną, a co najmniej kilkanaście. Dzięki temu światło tańczy jak szalone i – bez żartów – wygląda to obłędnie. Dodajmy do tego Warszawę – nie, nie mamy na myśli miasta. To wyjątkowe auto znajdziecie tu, w środku. Wraz z Warszawą, niepowtarzalnego klimatu dodaje historyczny tramwaj nr. 9, a ledowe dekoracje i muzyka płynąca wprost z ogromnego boomboxa - bo tak niesamowicie wyglada tu djka - potęgują dyskotekową aurę.

W programie muzycznym klubu Dekada znajdziecie największe hity lat 80-tych i 90-tych, nie pomijając zupełnie współczesnych, tanecznych bomb. Za miksowanie odpowiedzialni są wy-selekcjonowani DJe, znani z imprez, po których rozpadają się parkiety, ale spokojnie - w Dekadzie parkiety są solidne, więc nikomu nic się nie stanie, a zabawa zawsze jest przed-nia. Jakby tego było mało ostatnio „Dekada oddała swoim gościom kolejny kawałek swojej podłogi, pojawiła się Sala Polska czyli sala klubowa z prawdziwie domówkowym klimatem i dobrą polską muzyką!” - jak mówi manager klubu. Może jest to jedyne miejsce w Warszawie (a może i w Polsce), gdzie usłyszycie między innymi klasyczne „przytulańce”!

Nic więc dziwnego, że na 20. Urodziny klub Dekada szykuje kolejną, solidną dawkę dobrej zabawy w nieśmiertelnym klimacie lat ’90. Tej nocy klubowymi parkietami Dekady zawładnie aż czterech rezydentów, zakręci się koło fortuny a najjaśniej świecącą gwiazdą będzie kul-towy zespół La Bouche! - nuciliście kiedyś „Wanna be my lover, wanna be my lover, wanna be my lover”? - teraz macie szansę usłyszeć to na żywo, a nawet zaśpiewać razem z nimi. Zbierajcie więc znajomych i 18 października udajcie się na podbój najbardziej roztańczonych parkietów kolejnej już dekady Dekady. Szampan czeka!

BRAVO Dekada! 20. Urodziny Klubu Dekada PIĄTEK 18.10.2019

GWIAZDA WIECZORU

LaBouche

SALA GŁÓWNA

DJ Chris DTS / DJ KarpYou / DJ FINGER

♪♪ MUSIC » Hottest 90’ pop tracks.

SALA POLSKA

DJ Andrew

♪♪ MUSIC » Najlepsza polska muzyka popularna.

OPEN: 22:00

ŚNIADANIE » 05:00

Tylko włóżcie wygodne buty. Do zobaczenia w Dekadzie!

http://dekada.pl/

https://www.facebook.com/KlubDekadaWarszawa /

https://www.instagram.com/klubdekada/