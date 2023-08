Brawurowa jazda na Mazowszu. Przekroczył prędkość o 91 km/h. Kierowca stracił prawo jazdy, które miał od czterech miesięcy

Komenda Stołeczna Policji w środę 30 sierpnia, poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło w Warce w powiecie grójeckim na Mazowszu. To tam w ubiegłym tygodniu (23.08) funkcjonariusze z Mazowieckiej Grupy SPEED podczas służby z wykorzystaniem miernika prędkości zatrzymali do kontroli 22-letniego kierującego fordem, który jechał 141 km/h w obszarze, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.

- Mundurowi zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Chynów i nałożyli mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca zł. Kierującemu przypisano także 15 punktów karnych. Młody kierowca posiadał uprawnienia do kierowania od zaledwie 4 miesięcy – przekazała nadkom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.