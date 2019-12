Browary Warszawskie znów uwarzą piwo, tym razem rzemieślnicze. “Piwo jest częścią naszej tożsamości”

- W naszych planach przewidujemy wprowadzenie około 10 styli piwa. Myślimy też o porterze, takim jak warzył Haberbusch i Schille. Planujemy wykorzystać do produkcji piwa chmiel Lubelski. Mieliśmy również pomysł, by wznowić produkcje piwa Grodziskiego, tzw. polski szampan. Wszystko to pod marką Kumpel - dodaj Zarkhin zapewniając, że w menu znajdzie się miejsce także na India Pale Ale, piwa kwaśne, czy piwa typu Pale Ale.

Obecnie nad przywróceniem historycznych przepisów pracują ukraińscy piwowarzy i pracownicy browaru Kumpel. Badają oni historyczne receptury, ale na nich paleta dostępnych w Warszawie piw się nie skończy.

- Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że chcemy wyprodukować i sprzedać jak najwięcej piwa. Piwo jest częścią naszej tożsamości. Tak, jak mieszkańcy Lwowa utożsamiają się z piwem produkowanym w ich regionie, tak w Warszawie region ten przesiąknięty jest tradycją piwowarską.Gusta mieszkańców Lwowa trochę się różnią. To będzie raczej piwo pod gusta odbiorców w Warszawie. My chcemy eksperymentować. Kraft to zawsze eksperymenty - przyznaje właściciel browaru.

Browar Kumpel wchodzi do Polski

Kumpel Group jest potentatem na ukraińskim rynku restauracji i piw rzemieślniczych.

W skład grupy wchodzi browar Kumpel, który warzy kilka tradycyjnych oraz sporo rzemieślniczych stylów piwa. W ofercie posiada m.in. kilka piw górnej fermentacji chmielonych polarnymi angielskimi odmianami chmielu: Citra, Amarillo czy Mosaic.